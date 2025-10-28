Dólar
/ Nacional / COALICIÓN

Robert Silva respaldó a Lacalle Pou por sus declaraciones sobre el caso Cardama y acusó al Frente Amplio de una actitud "irresponsable"

“Lacalle Pou puso las cosas en su lugar", aseguró el senador colorado Robert Silva tras las declaraciones del expresidente sobre el caso del astillero español

28 de octubre 2025 - 11:54hs
Robert Silva y Lacalle Pou
Robert Silva y Lacalle Pou

En diálogo con El Observador, el legislador sostuvo que Lacalle Pou “puso las cosas en su lugar” al advertir que Orsi habría sido “arrastrado a una operación política” por su entorno más cercano. Esa afirmación generó fuertes reacciones desde el oficialismo.

Lacalle Pou puso las cosas en su lugar. Cuando un contrato público se anula con acusaciones tan graves, lo lógico es pedir explicaciones, no levantar el tono moral”, sostuvo.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el presidente del FA, Fernando Pereira, calificaron las declaraciones del exmandatario como “irrespetuosas” y “peyorativas”. Sin embargo, Silva desestimó las críticas y aseguró que el FA respondió “de forma más defensiva que institucional”.

Escuché a Jorge Díaz y a Fernando Pereira y sinceramente me preocupa más la velocidad con la que se victimizan que la lentitud con la que asumen responsabilidades”, alegó.

Por otra parte, sobre si Orsi fue "llevado a realizar la conferencia de prensa", el senador entiende que "la propia conferencia lo dice todo".

"Miraba para los costados, esperando que sus laderos respondieran por él. El Frente Amplio no entendió la responsabilidad que implica cuidar la institución presidencial. Lo que hizo fue una imprudencia que puede dañar el diálogo y los acuerdos que sostienen al sistema político. Hay un antes y un después, sin duda", agregó.

Para finalizar, sostuvo que "si buscan una explicación de por qué la desaprobación crece, no la van a encontrar sólo en las encuestas. Está en la calle".

