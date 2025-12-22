La intrincada negociación en la AUF por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo y las posibles salidas

Cuando el 5 de diciembre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Ignacio Alonso , anunció que el fútbol uruguayo ingresará US$ 270.188.000 entre enero 2026 y diciembre 2029 por sus derechos de televisión, el fútbol alcanzó un nuevo nivel, récord de recaudación, y al mismo tiempo otra instancia de negociación: el reparto del dinero .

A partir de ese momento se planteó una intrincada situación que sigue en curso y sin resolver, y que podrá extenderse a los primeros días del próximo año, con el contrato nuevo en marcha.

Lo que está claro es que el fútbol multiplicará por tres sus ingresos .

Esto implica que habrá más dinero para repartir, y que este proceso se realizará con parámetros que tienen nombre y apellido.

Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios que están planteados?

El fútbol ingresará US$ 67.547.000 por año.

Debe descontar US$ 6.144.000 de la producción y US$ 2.200.000 del sublote 6 que no le pertenece al fútbol profesional y que corresponde al fútbol amateur, Copa AUF Uruguay, fútbol femenino, sala y playa.

Dólar más, dólar menos, quedan para repartir en el fútbol profesional y en todos sus actores, incluida la cuota que le corresponde a la AUF, US$ 59 millones.

En ese dinero está incluido el canon de 3% que las empresas que ganaron las licitaciones vuelcan al fútbol para infraestructura.

En este contexto, qué quieren los actores.

¿Cuánto quieren Nacional y Peñarol en el nuevo reparto?

Según pudo conocer Referí, la aspiración de Nacional y de Peñarol es US$ 9.100.000 cada uno por derechos de televisión.

Esto equivale al 31% del ingreso que tendrá el fútbol.

Es casi tres veces más que lo que reciben los clubes grandes actualmente con merchandising incluido.

¿Cómo quieren repartir las SAD el nuevo contrato?

Los clubes que funcionan bajo el sistema de sociedades anónimas deportivas (SAD) pretenden que el reparto sea con el formato que utilizan las grandes ligas del mundo. Esto es: 50% de los ingresos repartidos en partes iguales y el otro 50% distribuidos de acuerdo a méritos deportivos.

Esto quiere decir que en el reparto de la mitad del dinero que le corresponda al fútbol de primera división en partes iguales, cada club se lleva el 3,1%.

De la otra mitad, por mérito deportivo, una opción es que el campeón reciba 20%, el segundo 15%, el tercero 10% y de allí para abajo hasta completar hasta el ubicado en la posición 16.

El campeón podrá ingresar en el año más de US$ 10 millones, pero el segundo quedará en la mitad y de allí para abajo los ingresos serán menores.

¿Y si es campeón un equipo menor? Ese equipo recibirá el mayor beneficio, mientras los grandes no cobrarán los millones que esperan.

Esto quiere decir que uno de los dos grandes percibirá menos que lo que cobra actualmente y los clubes chicos podrán incrementar sustancialmente sus ingresos.

¿Qué quieren los clubes tradicionales?

Aquellos clubes como Defensor Sporting, Danubio, Wanderers, Liverpool, tradicionales y que no son gestionados por SAD, plantearon su aspiración de un reparto igualitario para todos, y la definición todos incluye también a Nacional y a Peñarol.

¿Qué porcentaje quieren los futbolistas?

Los jugadores aspiran a recibir un 10% de los ingresos, lo que según el monto que se observe puede rondar entre US$ 5.000.000 y US$ 6.000.000.

Las diferencias están planteadas y el comité ejecutivo está negociando con todos los actores para lograr el mejor escenario de reparto.

El gobierno de la AUF se reunirá este lunes, pero el tema del reparto, según explicaron a Referí no quedará resuelto.

Una alternativa es llevar la definición a un consejo de fútbol profesional en los primeros días de enero.

En cualquier caso, todos multiplicarán sus ingresos a partir de 2026, pero tendrán que llegar a un punto en común para el reparto.