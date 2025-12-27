Peñarol oficializó la salida de Ignacio Sosa al Red Bull Bragantino de Brasil: los detalles del pase y la "influencia" que tuvo Guzmán Rodríguez

Este sábado por la mañana Peñarol confirmó la salida de Ignacio Sosa , que se irá del carbonero para ser nuevo jugador del Red Bull Bragantino del Brasileirao , primera categoría del fútbol de Brasil .

"¡Gracias, Nacho, por tu adhesión a nuestros colores y tu compromiso en estos años para defender nuestra gloriosa camiseta!" , remarcó Peñarol en una publicación realizada en sus redes sociales.

El carbonero destacó que Sosa jugó 76 partidos oficiales y convirtió dos goles desde su llegada al club en 2023, luego de ser campeón del mundo sub-20 con la selección uruguaya. En dos años, el volante central ganó la Liga AUF Uruguaya de 2024, la Copa AUF Uruguay de 2025 , así como el Torneo Apertura de 2024, el Intermedio de 2025, y los Clausura de 2024 y 2025.

Además, valoraron que el jugador también formó parte del plantel que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de 2024 . "¡Éxito en tu nuevo desafío, Nacho!", escribió la institución mirasol.

El 2025 de Sosa en Peñarol le valió estar dentro del Mejor Once de la encuesta Fútbolx100 de Referí, en la que también terminó en segundo lugar en la votación al Mejor Volante, solo por detrás de Christian Oliva.

Sosa ya fue anunciado por Red Bull Bragantino en sus redes sociales, donde se detalló que el jugador tendrá contrato con el club brasileño hasta el 2030. Según anunció Ignacio Ruglio en el programa Padre y Decano TV en octubre, el carbonero recibirá US$ 3,5 millones por el pase del volante al fútbol de Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedBullBraga/status/2004900349791142104?s=20&partner=&hide_thread=false Bienvenido, Nacho Sosa!



O uruguaio, de 22 anos, chega do Peñarol para reforçar o Massa Bruta até o final de 2030!



Saiba mais:https://t.co/SwF0Jd4t8r#RedBullBragantino pic.twitter.com/LDbgwZvQJe — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 27, 2025

El mediocampista volverá a tener como compañero a Guzmán Rodríguez, con quien jugó en Peñarol durante la temporada 2024. "Hablé mucho con él. Creo que tuvo una gran influencia en esa elección. Así como pasamos momentos hermosos en Peñarol, espero pasar momentos aún mejores aquí", reconoció Sosa en declaraciones oficiales a Red Bull, publicadas en la página web del club.

"Será una experiencia nueva, estoy muy contento y preparado para afrontar este reto, competir en una liga tan fuerte y estar a la altura", agregó.