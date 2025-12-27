Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Peñarol oficializó la salida de Ignacio Sosa al Red Bull Bragantino de Brasil: los detalles del pase y la "influencia" que tuvo Guzmán Rodríguez

"¡Gracias, Nacho, por tu adhesión a nuestros colores y tu compromiso en estos años para defender nuestra gloriosa camiseta!", escribió Peñarol en sus redes

27 de diciembre 2025 - 11:41hs
Ignacio Sosa celebrando uno de sus dos goles con Peñarol

Ignacio Sosa celebrando uno de sus dos goles con Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Este sábado por la mañana Peñarol confirmó la salida de Ignacio Sosa, que se irá del carbonero para ser nuevo jugador del Red Bull Bragantino del Brasileirao, primera categoría del fútbol de Brasil.

"¡Gracias, Nacho, por tu adhesión a nuestros colores y tu compromiso en estos años para defender nuestra gloriosa camiseta!", remarcó Peñarol en una publicación realizada en sus redes sociales.

El carbonero destacó que Sosa jugó 76 partidos oficiales y convirtió dos goles desde su llegada al club en 2023, luego de ser campeón del mundo sub-20 con la selección uruguaya. En dos años, el volante central ganó la Liga AUF Uruguaya de 2024, la Copa AUF Uruguay de 2025, así como el Torneo Apertura de 2024, el Intermedio de 2025, y los Clausura de 2024 y 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2004897525195509945?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, valoraron que el jugador también formó parte del plantel que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de 2024. "¡Éxito en tu nuevo desafío, Nacho!", escribió la institución mirasol.

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

El 2025 de Sosa en Peñarol le valió estar dentro del Mejor Once de la encuesta Fútbolx100 de Referí, en la que también terminó en segundo lugar en la votación al Mejor Volante, solo por detrás de Christian Oliva.

Embed

Sosa ya fue anunciado por Red Bull Bragantino en sus redes sociales, donde se detalló que el jugador tendrá contrato con el club brasileño hasta el 2030. Según anunció Ignacio Ruglio en el programa Padre y Decano TV en octubre, el carbonero recibirá US$ 3,5 millones por el pase del volante al fútbol de Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedBullBraga/status/2004900349791142104?s=20&partner=&hide_thread=false

El mediocampista volverá a tener como compañero a Guzmán Rodríguez, con quien jugó en Peñarol durante la temporada 2024. "Hablé mucho con él. Creo que tuvo una gran influencia en esa elección. Así como pasamos momentos hermosos en Peñarol, espero pasar momentos aún mejores aquí", reconoció Sosa en declaraciones oficiales a Red Bull, publicadas en la página web del club.

"Será una experiencia nueva, estoy muy contento y preparado para afrontar este reto, competir en una liga tan fuerte y estar a la altura", agregó.

0b536b0299954290a1cfb21f355653b5
Temas:

Peñarol Ignacio Sosa Red Bull Bragantino Brasil Guzmán Rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Álvaro Recoba junto a su esposa, Lorena Perrone y Antonio Pacheco junto a su pareja Valentina, cuando disfrutaron de unas vacaciones juntos
FÚTBOL

La alegría de Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, porque el último ídolo de Peñarol, Antonio Pacheco, finalmente abrió su cuenta de Instagram

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Darwin Núñez de Al-Hilal por la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

El increíble gol que erró este viernes Darwin Núñez a poco de entrar desde el banco de suplentes, en la victoria de Al-Hilal; mirá el video

Darwin Núñez en Al Hilal
FÚTBOL

La decisión de la Federación de Arabia Saudita que puede perjudicar el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos