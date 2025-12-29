Dólar
La IFHHS publicó el Mejor Once del 2025, con un solo sudamericano: solo hay tres países representados en el listado femenino

En los listados sub-20 de la IFHHS hay cuatro representantes de Sudamérica, dos en el once masculino y otros dos en el femenino

29 de diciembre 2025 - 9:18hs
William Pacho, el único representante sudamericano del listado

William Pacho, el único representante sudamericano del listado

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFHHS por sus siglas en inglés) publicó su Mejor Once del 2025 en las categorías masculino y femenino, tanto de mayores como sub-20, con poca presencia de Sudamérica.

Solo un futbolista sudamericano logró meterse en uno de los dos listados de futbolistas mayores: se trata de William Pacho, el defensa ecuatoriano que despuntó en la pasada temporada con el Paris Saint Germain (PSG).

Por primera vez en la historia de esta lista, que se realiza desde 2017, ningún futbolista argentino integra el once inicial. España, Francia y Portugal, con dos representantes cada uno, fueron los únicos que repitieron galardonados.

Con una formación de 3-3-4, los elegidos fueron: Gianluigi Donnarumma (Italia); Achraf Hakimi (Marruecos), William Pacho (Ecuador), Nuno Mendes (Portugal); Lamine Yamal (España), Pedri (España), Vitinha (Portugal); Ousmane Dembélé (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Ousmane Dembélé con su premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards
PREMIACIÓN

Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal ganó el Premio Maradona y Cristiano Ronaldo también fue galardonado

Maximiliano Araujo celebra su gol con el Sporting de Lisboa
MIRÁ LOS GOLES

Lluvia de goles uruguayos en Portugal: Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar y Alfonso Trezza movieron las redes este domingo

descarga
El Mejor Once masculino del 2025

El Mejor Once masculino del 2025

En el once sub-20 se metieron otros dos sudamericanos: el argentino Franco Mastantuono, que desde mitad de 2025 es jugador del Real Madrid, y Estevao, el brasileño ex Palmeiras que hoy es parte del Chelsea.

Con un Yamal que terminó en las dos listas, España fue el país con más representantes en la lista de jóvenes, con tres. Francia y Turquía quedaron detrás con dos futbolistas.

Con un 3-4-3, el once se confeccionó de la siguiente manera: Guillaume Restes (Francia); Myles Lewys-Skelly (Inglaterra), Pau Cubarsi (España), Dean Huijsen (España); Franco Mastantuono (Argentina), Warren Zaire-Emery (Francia), Kenan Yildiz (Turquía), Arda Guler (Turquía); Lamine Yamal (España), Desiré Doué (Francia) y Estevao (Brasil).

descarga (1)
El Mejor Once sub-20 del 2025

El Mejor Once sub-20 del 2025

Inglaterra y España dominaron el mejor once femenino

La lista de futbolistas mayores de la categoría femenina solo tiene representantes de tres países: Alemania, España e Inglaterra.

Las teutonas solo tienen a dos futbolistas, y el resto se divide entre cinco españolas y cuatro inglesas.

Con una formación 4-3-3, el once tiene a las siguientes integrantes: Hannah Hampton (Inglaterra); Lucy Bronze (Inglaterra), Irene Paredes (España), Leah Williamson (Inglaterra), Franziska Kett (Alemania); Aitana Bonmati (España), Patri Guijarro (España), Alexia Putellas (España); Mariona Caldentey (España), Alessia Russo (Inglaterra) y Klara Buhl (Alemania).

descarga (2)
El Mejor Once femenino del 2025

El Mejor Once femenino del 2025

En el listado de jugadoras sub-20 la lista es mucho más diversa. Las colombianas Luisa Agudelo, golera del Deportivo Cali, y Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, representan a Sudamérica.

En tanto, la defensa estadounidense Gisella Thompson (Angel City FC) y la delantera mexicana Montserrat Saldivar (América) son las únicas representantes de Norteamérica en los cuatro listados.

Con otro 4-3-3, las designadas fueron: Luisa Agudelo (Colombia); Aicha Cámara (España), Olivia Rademaker (Países Bajos), Azzurra Gallo (Italia), Gisella Thompson (Estados Unidos); Wieke Kaptein (Países Bajos), Vicky López (España), Momoko Tanikawa (Japón); Montserrat Saldivar (México), Michelle Angyemang (Inglaterra) y Linda Caicedo (Colombia).

descarga (3)
ifhhs Sudamérica Once Franco Mastantuono Linda Caicedo Lamine Yamal Ousmane Dembélé

