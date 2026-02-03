Dólar
Antonella Bonomi batió el récord nacional U18 en 3.000 metros y sigue creciendo a pasos agigantados

Con 16 años, Antonella Bonomi logró su tercer récord nacional: esta vez mejoró el registro de los 3.000 metros y ahora se va un mes a entrenar en altura en Bolivia

3 de febrero 2026 - 20:25hs
Antonella Bonomi&nbsp;

Antonella Bonomi 

Antonella Bonomi batió el pasado sábado el récord nacional U18 en los 3.000 metros en un Meeting Nocturno disputado en la pista oficial Darwin Pineyrúa del Parque Batlle con el que se dio por inaugurada la temporada oficial del atletismo uruguayo.

Bonomi tiene 16 años y este jueves cumplirá 17. Compite por Defensor Sporting donde se formó junto a Laura González y desde el año pasado la dirige Martín Mañana, desde su incorporación como DT a filas violetas.

20260131 Antonella Bonomi y Martín Mañana récord nacional U18 en 3.000 metros, Meeting Nocturno 2025, primera prueba de atletismo en la temporada
Antonella Bonomi y Martín Mañana

Antonella Bonomi y Martín Mañana

La joven atleta impuso una marca de 10.14.17 en los 3.000 metros superando el récord U18 que estaba en manos de Aldana Sabatel con 10.15.48 desde el 14 de octubre de 2012 en marca realizada en San Carlos.

Sabatel se había hecho del récord en setiembre de 2011 bajándoselo a Camila De Mello quien lo había fijado en noviembre de 2003.

Bonomi es también dueña del récord de 2.000 obstáculos en U18 con una marca de 7.03.09 realizada en el Iberoamericano de Asunción de la categoría el 19 de julio del año pasado y del 3.000 obstáculos en U20 con un registro de 11.12.49 realizado el 2 de noviembre de 2025.

En el Iberoamericano conquistó medalla de bronce en lo que fue su segundo torneo internacional con Uruguay ya que debutó en el Sudamericano U18 de San Luis 2024 con un 13° puesto en 2.000 m obstáculos.

"Venimos bien, el lunes nos vamos a Bolivia a entrenar durante un mes para luego competir en el Sudamericano indoor de mayores en Cochabamba, un torneo que nos servirá para preparar su participación en los Juegos Odesur de la Juventud", comentó a Referí el entrenador Martín Mañana.

Ese evento se realizará en Ciudad de Panamá del 12 al 25 de abril.

Al Sudamericano indoor, que se realizará en Cochabamba del 28 de febrero al 1° de marzo, también se clasificaron por Defensor Sporting Sofía Ingold, Millie Díaz, Sebastián Daners, Jairo Moreira, Óscar Cáceres y Bruno Núñez.

Entre sábado y domingo, nuevamente en el Parque Batlle se realizará un nuevo torneo selectivo para que más atletas puedan hacer marca para luego disputar el Sudamericano en pista corta y cerrada, que anualmente se realiza en Bolivia.

