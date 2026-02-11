Dólar
Matías Viña perdió su puesto en River Plate: el uruguayo sería suplente ante Argentinos Juniors

Matías Viña fue reemplazado en el entretiempo en la goleada ante Tigre el pasado sábado y Marcos Acuña sería el titular frente Argentinos Juniors

11 de febrero 2026 - 14:17hs
Matías Viña en el partido entre River Plate y Tigre

Matías Viña en el partido entre River Plate y Tigre

El defensor uruguayo Matías Viña perdió su puesto en River Plate, luego de ser reemplazado en el entretiempo el pasado sábado cuando el Millonario sufrió la durísima derrota por 4-1 ante Tigre en el Monumental, y el próximo jueves frente Argentinos Juniors el argentino Marcos Acuña se perfila para ser titular.

Viña tuvo un flojo rendimiento en el duelo ante Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino, y Marcelo Gallardo decidió reemplazarlo al término de los primeros 45 minutos por Acuña.

River mostró un muy mal desempeño en el Monumental, mostrando los mismos problemas que padeció durante todo el 2025 y con la novedad de que sus refuerzos no rindieron: Viña fue reemplazado, Aníbal Moreno tuvo un error al regalar la pelota en el tercer gol y además quedó expuesto en el cuarto, y Fausto Vera se fue expulsado.

River Plate busca levantarse del mazazo

El Millonario buscará reponerse del golpe sufrido en el Monumental ante Argentinos Juniors e intentará acercarse lo máximo posible a Independiente Rivadavia, el único líder de la Zona B con 12 puntos.

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

Con el regreso del uruguayo Matías Viña, River Plate recibe a Tigre por el Torneo Apertura de Argentina

boca juniors pregunto condiciones por un jugador que quisieron penarol y river plate: los detalles
ARGENTINA

Boca Juniors preguntó condiciones por un jugador que quisieron Peñarol y River Plate: los detalles

Más allá de la abultada derrota, el Muñeco le dará un voto de confianza a los titulares y únicamente realizaría dos cambios: el primero, obligado, será la salida de Fausto Vera, y su lugar se lo debaten Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año. La otra modificación sería Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

El DT millonario buscará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador. En total dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno.

El posible once de Marcelo Gallardo

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

