Robaron en la casa de uno de los vicepresidentes del BROU: se llevaron una computadora que no tenía datos del banco, según el jerarca

Al menos un delincuente ingresó a la casa del segundo vicepresidente del Banco República ( BROU ), Leandro Francolino , y robó varios objetos personales, entre ellos una computadora .

El hurto tuvo lugar en horas de la mañana de este miércoles en la vivienda del jerarca de la entidad financiera, ubicada en Parque Batlle (Montevideo), según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

De acuerdo con el consignado medio, Francolino estaba durmiendo cuando, en cierto momento, escuchó ruidos dentro de la casa. Tras esto se levantó y observó a un hombre con un tapabocas huyendo del lugar .

Entre los objetos robados hay una consola PlayStation 5, tres botellas de whisky, parlantes, una cédula de identidad y documentos de propiedad y libreta de un vehículo .

Además, los delincuentes se llevaron una computadora. En conversación con dicho noticiero, Francolino aclaró que el objeto electrónico contenía únicamente datos personales y no del banco.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, que encontró objetos del delincuente en el lugar, y ahora serán periciados para detectar posibles huellas dactilares.