Estos son los 10 emprendimientos más destacados del año en Uruguay, según la ANII

El próximo 2 de octubre , la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) realizará la décima edición del Premio NOVA en el Campus de Innovación del LATU .

El galardón reconocerá a diez emprendimientos uruguayos que se destacan por aportar soluciones concretas en áreas como salud, biotecnología, educación, sostenibilidad e inclusión.

Además del premio oficial, el público podrá participar en la votación abierta en línea para elegir su proyecto favorito y otorgar la distinción “La 10 de la innovación” .

Cuentan con un modelo de ganadería regenerativa que busca combinar productividad con preservación ambiental. La alianza entre la empresa y el instituto científico medirá indicadores como la huella de carbono, la biodiversidad y la salud del suelo en predios ganaderos.

Con esos datos se apunta a crear un protocolo nacional de certificación que permita que la carne uruguaya se diferencie en mercados internacionales por su valor ambiental. La participación de productores de distintas regiones asegura que el modelo tenga un impacto práctico en la trazabilidad y la sostenibilidad del sector.

Scaffold Biotech

Desarrolló una vacuna contra la garrapata bovina, parásito que causa pérdidas anuales estimadas en más de 50 millones de dólares en Uruguay.

El equipo, integrado por investigadores del Institut Pasteur de Montevideo y la Facultad de Veterinaria de la Udelar, logró una solución basada en proteínas recombinantes. La vacuna actúa sobre el sistema digestivo del parásito, alcanzó un 90% de efectividad en pruebas iniciales y no deja residuos en carne ni leche.

Esta innovación aporta un beneficio directo a la salud animal y a la sostenibilidad de la producción ganadera.

Gusk

Impulsa el desarrollo de virus oncolíticos modificados genéticamente que atacan exclusivamente células tumorales, sin afectar las sanas. El emprendimiento, fundado por los investigadores Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, surgió de una experiencia familiar personal con el cáncer.

El proyecto combina virología y biotecnología para explorar terapias menos invasivas que los tratamientos actuales. Guska ya mantiene vínculos con centros de investigación internacionales con el objetivo de escalar sus desarrollos y acelerar la llegada a la etapa clínica.

Eolo Pharma

Es reconocida por el avance de su medicamento experimental SANA, que busca tratar la obesidad promoviendo el gasto energético en lugar de suprimir el apetito. La empresa se convirtió en la primera startup sudamericana en iniciar un ensayo clínico de fase I con un fármaco propio en este campo.

Los resultados fueron publicados en la revista Nature Metabolism, validando el trabajo iniciado hace más de diez años por equipos del Institut Pasteur de Montevideo y la Udelar. Además de la obesidad, Eolo Pharma trabaja en tratamientos para la diabetes tipo 2 y enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y autoinmunes.

Kinzbio

Investiga el uso de bacteriófagos para desarrollar tratamientos personalizados contra bacterias resistentes a antibióticos. Este enfoque se vuelve especialmente relevante frente a la advertencia de la OMS, que proyecta hasta 10 millones de muertes anuales en 2050 por infecciones resistentes.

El equipo ya aplicó casos clínicos en pacientes del sistema público uruguayo, demostrando que la tecnología puede trasladarse al ámbito de la salud real. Con base en la biotecnología y la microbiología, Kinzbio propone un camino alternativo para enfrentar un desafío sanitario de escala global.

Centro de Esterilidad Montevideo

Lidera la primera experiencia en oncofertilidad pediátrica en el país. El proyecto busca preservar la fertilidad de niñas y adolescentes que deben atravesar tratamientos oncológicos. En Uruguay se diagnostican alrededor de 140 casos de cáncer pediátrico al año, lo que vuelve urgente contar con alternativas de este tipo. La iniciativa se desarrolla en alianza con la Facultad de Medicina de la Udelar y combina medicina reproductiva, criopreservación e investigación clínica. Su propósito es integrar la atención médica con una mirada a la calidad de vida futura de las pacientes.

MagicBox

Es un emprendimiento que creó un dispositivo físico sin pantalla para enseñar matemáticas a través del juego en escuelas sin conectividad. La propuesta surgió como una tesis de la Facultad de Psicología de la Udelar y fue validada en cinco escuelas públicas con 212 estudiantes. Según UNESCO, más del 50% de los adolescentes en América Latina no alcanza el nivel esperado en matemáticas, lo que da relevancia a este tipo de herramientas. MagicBox ya fue finalista en premios educativos internacionales y actualmente está en proceso de expansión hacia países como Perú y Paraguay, con apoyo de la incubadora ITHAKA.

Eduvaluer

Sus creadores desarrollaron una plataforma digital para medir el bienestar emocional de los estudiantes. La herramienta permite detectar tempranamente señales de aislamiento o bullying y genera reportes personalizados para que docentes y equipos técnicos acompañen mejor a cada alumno.

En la región, entre un 50% y un 70% de los niños afirman haber sufrido algún tipo de acoso escolar, por lo que la propuesta responde a una necesidad concreta. El sistema ya se implementa en Uruguay, Argentina y Costa Rica, y busca consolidarse como recurso clave para las instituciones educativas.

ELdeS

Tienen la primera plataforma interactiva para aprender Lengua de Señas Uruguaya con inteligencia artificial. Su objetivo es derribar barreras comunicacionales mediante una herramienta accesible desde cualquier celular. La innovación incluye un modelo social: por cada licencia vendida se dona otra a una institución educativa o social. La propuesta ya se utiliza en escuelas públicas, cooperativas, empresas y organismos, y logró expandirse a Argentina y España. En Uruguay, unas 120.000 personas tienen baja audición, lo que subraya la importancia de este desarrollo.

Polymera

Desarrolló un biopolímero a partir de una bacteria antártica con capacidad de absorción de líquidos. Un solo gramo del material puede retener hasta medio litro de agua, lo que lo convierte en un recurso de interés para la agricultura y la higiene.

El producto es biodegradable, compostable y no tóxico, lo que lo diferencia de los geles sintéticos utilizados actualmente y que generan contaminación. En el ámbito agropecuario, puede mezclarse con la tierra para retener agua y liberarla de manera gradual durante períodos de sequía. El desarrollo es obra de investigadores de la Facultad de Química de la Udelar.