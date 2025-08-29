Dólar
FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira tras dichos de Vallcorba: "Muchas veces uno tiene frases que no son felices"

El presidente del Frente Amplio insistió en que el “concepto” esgrimido por el subsecretario de Economía “no fue feliz”. “Pero eso nos puede pasar a cualquiera cuando estamos en la actividad política”, reparó

29 de agosto 2025 - 15:43hs
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira

Foto: Leonardo Carreño

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a los dichos del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijera que el programa de gobierno es “impagable”.

Pereira sostuvo que “muchas veces uno tiene frases que no son felices”. “Esta vez el concepto no fue feliz, pero eso nos puede pasar a cualquiera cuando estamos en la actividad política pública”, añadió Pereira en diálogo con Telemundo (Canal 12).

El presidente de la coalición de izquierda consideró que “las bases programáticas del Frente Amplio son una mirada de corto, mediano y largo plazo por eso hay prioridades”.

“En cada uno de esos capítulos se fijaban cuáles eran las prioridades, en la campaña Yamandú Orsi las sintetizó en 48 prioridades. Luego fueron ampliadas a 63 prioridades que publicó el gobierno”, añadió Pereira.

Con respecto al cumplimiento del programa, Pereira aseguró que 51% de los lineamientos prioritarios ya tienen “procesos de avance”.

Según informó el semanario Búsqueda, durante la celebración del Día del Comité de Base el lunes 25, el hoy subsecretario del MEF se refirió al programa de gobierno y reveló que cuando éste se votó ya sabían que si pensaban únicamente en un periodo, estaban "razonando mal".

"Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer", dijo en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Fernando Pereira Martín Vallcorba felices

