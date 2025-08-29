Dólar
HOMICIDIO DE TUPAMARO

Archivaron por prescripción investigación contra Manini por omisión de denunciar delito en el caso Gavazzo

José Gavazzo admitió que arrojó el cuerpo de un tupamaro al río Negro y que le mintió a la Justicia al respecto; el Tribunal de Honor Militar entendió que no afectaron el honor de la fuerza

29 de agosto 2025 - 17:27hs
Guido Manini Ríos
Foto: Leonardo Carreño

La Fiscalía archivó por prescripción la investigación contra Guido Manini Ríos por presunta omisión de funcionario público en denunciar delitos, debido a que tenía conocimiento de las declaraciones del teniente coronel José Gavazzo en el Tribunal de Honor Militar sobre la dictadura.

Gavazzo había afirmado que arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer y que le mintió a la Justicia al respecto.

A pesar de estas confesiones y acusaciones, siete generales del Ejército –entre ellos Manini Ríos– entendieron que los acusados no afectaron el honor del organismo militar. Y que solo afectaron el honor del Cuerpo de Oficiales y el suyo propio por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera 3 años preso por el asesinato de Gomensoro, siendo que ellos sabían que era inocente.

Los otros seis generales estaban compuestos por tres integrantes del Tribunal de Honor y otros tres de un tribunal de alzada.

El Tribunal de Honor a Gavazzo y a Jorge “Pajarito” Silveira se inició por una resolución del Ministerio de Defensa de setiembre de 2017. El proceso de homologación de los fallos recién culminó en marzo de 2019.

Este viernes, se archivó por prescripción la investigación contra Manini Ríos por un presunto delito de omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar un ilícito, que era llevada adelante por la fiscal de Flagrancia de 13 Turno, Lucía Nogueira.

El líder Cabildo Abierto fue comandante en jefe del Ejército durante la mayor parte del segundo gobierno de Tabaré Vázquez y luego fue senador por su partido político, por el que también fue dos veces candidato a presidente de la República.

La fiscal entendió que el delito prescribe a los cuatro años, según el artículo 117 numeral 2 del Código Penal. El ilícito tiene penas que van desde los tres meses hasta los dos años de prisión.

