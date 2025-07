"Hay uruguayos que no van a estar representados", dijo Manini Ríos sobre ausencia de blancos y blancos en Diálogo Social

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , afirmó que "hay uruguayos que no van a estar representados" en el Diálogo Social al que convocó el gobierno debido a que blancos y colorados desistieron de participar por alegando que no estaban correctamente representados.

"La ausencia de representantes políticos en el Diálogo Social, significa que hay uruguayos que no van a estar representados", dijo Manini sobre la ausencia de los partidos tradicionales .

“No hay coalición republicana en este período. No hay coalición en la oposición, podrá más adelante haber o no haber", agregó Manini este jueves en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.