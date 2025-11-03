Diego Aguirre dijo que ganar el Torneo Clausura con Peñarol "tiene su mérito" y volvió a apoyar a Diego García: "Creo en la versión de él"

Diego Aguirre , entrenador de Peñarol , dijo que ganar un Torneo Clausura "tiene su mérito" , luego de obtener al titulo tras vencer a Defensor 2-1 este domingo, opinó sobre el penal cobrado contra el carbonero y volvió a mostrar su apoyo a Diego García , quien llegó a Uruguay el viernes tras las audiencias en Argentina del juicio en su contra por una denuncia de abuso sexual.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Aguirre fue consultado sobre la importancia que le da a ganar el Torneo Clausura. "Ganar un Clausura tiene su mérito, no te digo que es para ir a festejarlo a 18 de Julio, pero si minimizamos ganar un Apertura o un Clausura ya le estamos sacando quitando trascendencia a algo que tiene su mérito y hay que reconocerlo", respondió el entrenador carbonero.

Aguirre recordó que cuando Liverpool ganó el Apertura "todos lo felicitamos", y entiende que con la obtención del Clausura Peñarol "se ganó el derecho de llegar a una final", y él le da mérito "porque no es fácil".

"Podés quitar más mérito a la Copa Uruguay, o al Intermedio, pero el título de ayer tiene valor. Era el único que nos quedaba y era el objetivo del segundo semestre", agregó.

El DT también opinó sobre el penal que el árbitro Gustavo Tejera cobró a favor de Defensor Sporting este domingo, por una falta de Nahuel Herrera a Diego Abreu que significó luego el 1-0 para el violeta. "Yo después lo vi y de verdad me parece que no (es penal). A veces la cámara lenta te hace pensar que hubo contacto, yo no lo vi. O estoy mal de la vista o no lo vi", criticó.

Aguirre volvió a apoyar a Diego García: "Creyendo en la versión de él"

Aguirre fue consultado sobre la situación de Diego García, el extremo carbonero que llegó a Uruguay el viernes, luego de cuatro días de audiencias en Argentina por el juicio en su contra por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal, que le realizó una exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata en 2021.

El entrenador dijo que García cuenta con "el apoyo de todos" hasta que "las cosas se resuelvan", y aseguró que este domingo quiso "meterlo unos minutos, pero el partido no lo permitió". "Esperando que las cosas pasen y creyendo en la versión de él, como tiene que ser", remarcó el DT.

El jugador carbonero deberá estar presente en Argentina este miércoles, día en el que se leerán los alegatos finales de su juicio. Aguirre aseguró que irán "manejando" sus entrenamientos de esta semana.

"Es un tema que se está resolviendo, él tendrá que cumplir con su viaje a Buenos Aires, y después si dios quiere esperemos que todo siga para bien, y que la justicia sea justa", concluyó.

Luego de obtener la Copa AUF Uruguay el pasado miércoles, Aguirre fue consultado sobre la situación de García, y contestó que esperaba que viajara el viernes y estuviera disponible para el partido con Defensor, y afirmó que era "una linda noticia contar con él".

La crítica de Aguirre por el posible cambio de fecha y estadio de las finales

El entrenador de Peñarol también conversó sobre el posible cambio de fecha de la semifinal del campeonato con Liverpool, luego de que el negriazul pidiera un cambio de fecha si Kevin Amaro es convocado a los amistosos de la selección uruguaya, así como del posible cambio de escenario de las finales, por los trabajos que realizará CAFO en el Centenario desde el 18 de noviembre, antes del concierto de Shakira.

"No está bueno. Ese desorden es bien nuestro. La gente va al Estadio y no sabe si va al clásico o va a ver a Shakira", ironizó Aguirre, que hasta bromeo con que se puede ofrecer un "dos por uno", y que el público "pueda ver el partido y después a Shakira".

"Hay que prever más las cosas. Es toda una incertidumbre de fechas, de calendarios, jugadores convocados, no convocados. Es una cosa bastante amateur", continuó Aguirre.

Aunque prefirió no opinar sobre la solicitud de postergación realizada por Liverpool, Aguirre sostuvo que "no está bien que no haya una organización que merece el fútbol profesional".