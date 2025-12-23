Movida gerencial: LATU tiene nuevo gerente general, exministra vuelve al sector privado y BBVA renueva su liderazgo en banca minorista

El año está a punto de cerrarse pero los cambios gerenciales y las incorporaciones se siguen sucediendo en empresas y organizaciones con presencia en Uruguay.

Tal es el caso del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que anunció un nuevo gerente general , el banco Itaú, que sumó a Azucena Arbeleche a su directorio como directora independiente y BBVA, que tiene un nuevo head of retail banking.

A nivel internacional, el sector financiero también termina el año con cambios: HSBC anunció en las últimas horas una nueva directora de su banca privada global.

A continuación, un repaso por las últimas movidas gerenciales que están delineando el nuevo mapa de liderazgos en Uruguay y el mundo.

Nuevo gerente general en el LATU

Jorge Cernadas es el nuevo gerente general del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la organización de derecho público no estatal que brinda servicios tecnológicos, de innovación, calidad y metrología a cadenas productivas y empresas del país.

El ejecutivo cuenta con más de 30 años de experiencia internacional, liderando organizaciones y unidades de negocio en tecnología, energía y servicios públicos, en entornos multinacionales de América Latina, Europa y Medio Oriente.

Antes de asumir este nuevo desafío, Cernadas se desempeñaba como business development manager de Sudamérica en Ventus, empresa líder en el desarrollo, ingeniería y construcción de proyectos de energías renovables.

Además, durante su trayectoria colaboró con instituciones públicas uruguayas como UTEC, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) y cofundador de la Cámara de Comercio Uruguay–Italia.

En este nuevo puesto, su objetivo es fortalecer el rol del LATU como institución clave del ecosistema de ciencia, tecnología, innovación, calidad y competitividad del país, “promoviendo la articulación entre el sector público, el sector privado y la academia”.

“Mi propósito es liderar organizaciones en procesos de crecimiento y transformación, integrando sostenibilidad, innovación tecnológica y excelencia operativa para generar impacto positivo en la sociedad”, sostuvo.

Ignacio Sueiro fue nombrado head of retail banking en BBVA

El ejecutivo Ignacio Sueiro, con trayectoria internacional en gestión de riesgos, transformación digital y procesos de disrupción tanto en grandes corporaciones como en startups, fue nombrado recientemente head of retail banking en BBVA Uruguay (cargo que en español se traduce como responsable de banca minorista).

Sueiro es licenciado en Economía y cuenta con más de 18 años de trayectoria dentro de la institución, lo que le otorga un profundo conocimiento del negocio y de la cultura del banco.

Antes de asumir su nuevo rol, se desempeñaba como director global de gestión de riesgo en Madrid, España. En su nueva función, tendrá a su cargo el desarrollo y la gestión de la banca minorista, un área que ofrece servicios financieros a clientes individuales y pequeñas empresas y que es clave para el crecimiento del banco en el mercado local.

Itaú sumó a Azucena Arbeleche a su directorio

Azucena Arbeleche Foto: Leonardo Carreño.

Luego de desempeñarse como ministra de Economía durante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche asumirá como directora independiente del banco Itaú.

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) recibió días atrás una solicitud del banco para la designación y luego del análisis correspondiente, se otorgó la “no objeción” para su designación en el cargo gerencial.

La exministra es economista y tiene un máster en macroeconomía aplicada. Previo al cargo en el gobierno, Arbeleche fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía entre 2011 y 2014. Posteriormente trabajó como consultora independiente en gestión de deuda en el exterior a través de organismos multilaterales de crédito.

Movida gerencial internacional: HSBC nombró nueva directora de su banca privada global

HSBC nombró nueva directora de su banca privada global

En un movimiento clave dentro de la estrategia de reordenamiento del negocio patrimonial del banco, HSBC anunció la incorporación de Ida Liu -ex ejecutiva de Citigroup- como nueva responsable de su banca privada global.

Liu dirigió durante los últimos cuatro años la banca privada de la entidad estadounidense y Citi y cuenta con una trayectoria que combina banca de inversión, experiencia en el sector de la moda y un fuerte foco en clientes de alto patrimonio. Según consignó Financial Times, la directora asumirá su nuevo cargo en HSBC el 5 de enero.

El nombramiento se enmarca en la estrategia impulsada por el CEO de HSBC, Georges Elhedery, que busca priorizar el negocio de wealth management, reducir la complejidad operativa global y concentrarse en las divisiones más rentables. Liu reemplaza una conducción interina tras la salida de Annabel Spring, luego de una reestructuración interna.

Desde HSBC destacaron que Liu tendrá como eje el fortalecimiento de la conectividad transfronteriza y la atención a clientes globales, emprendedores y multigeneracionales, un segmento clave para el crecimiento futuro del banco.