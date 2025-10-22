Movida gerencial: BBVA y Pepsico anunciaron nuevos liderazgos en Uruguay y KPMG designó a una uruguaya como socia

En los últimos días, tres grandes compañías anunciaron cambios estratégicos en sus equipos gerenciales en Uruguay . Se trata de BBVA y PepsiCo, que incorporarán nuevos country managers en el país y KPMG, que designó a la uruguaya Giovanna Lorenzi como socia.

Estas novedades locales se suman a un contexto de cambios más amplios a nivel global . En las últimas semanas tres corporaciones adoptaron una nueva forma de liderazgo que comienza a ganar terreno en el mundo corporativo: los co-CEO. Además, Armani, una de las grandes casas de lujo, designó a su nuevo líder tras la muerte de su fundador.

A continuación, un repaso de las últimas movidas gerenciales que están redefiniendo la agenda corporativa, tanto en Uruguay como en el escenario internacional.

BBVA Uruguay, el tercer banco privado del país por volumen de inversión y recursos administrados, anunció la designación de un nuevo country manager . De esta manera Franco Cinquegrana asumirá el cargo en sustitución de Alberto Charro , quien se retira del Grupo BBVA tras más de 35 años de trayectoria.

Cinquegrana se incorporó a BBVA hace más de 15 años y ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad en la institución. Durante su trayectoria se desempeñó como director de innovación y modelos de negocio, así como de desarrollo de negocio y, hasta ahora, lideraba el área de client solutions en Uruguay. Desde BBVA señalaron que el ejecutivo ha tenido un papel clave en el impulso de la transformación digital del banco así como del crecimiento del negocio.

“Agradecemos a Alberto su gran contribución al crecimiento y la consolidación de BBVA en Uruguay y deseamos a Franco Cinquegrana el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades”, sostuvo Jorge Sáenz-Azcúnaga, director global de country monitoring de BBVA sobre esta designación, que está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Giovanna Lorenzi fue nombrada socia de KPMG Uruguay

Giovanna Lorenzi 1 (2)

La uruguaya Giovanna Lorenzi fue designada socia del área Tax & Legal de KPMG Uruguay, una de las “Big Four” globales especializada en servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal, y consultoría financiera.

La profesional ingresó a la firma en 2002 y se especializó durante su trayectoria en Derecho Comercial y Societario, así como en temas relacionados con la protección de datos personales y acción de habeas data.

Además, ha sido miembro del Grupo de Investigación de Derecho Societario de la Universidad de Montevideo, del Colegio de Abogados del Uruguay y socia del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y se ha desempeñado desde el año 2008 como asistente en la cátedra de Derecho Comercial de la Universidad de la República.

“Esta designación representa no solo un hito en mi carrera sino también dentro de la firma ya que es la primera vez que en KPMG Uruguay se nombra a una abogada como socia, lo que entiendo sumará una nueva perspectiva a la hora de tomar decisiones de gestión y estratégicas”, sostuvo Lorenzi en diálogo con Café y Negocios.

En este nuevo rol, la abogada aspira a fortalecer el trabajo en equipo y seguir fomentando el desarrollo de talento y habilidades en un clima laboral de colaboración.

“Mi principal compromiso es seguir trabajando cada día con pasión, dedicación y profesionalismo con la expectativa de seguir creciendo y construyendo confianza de la mano de preservar y mejorar la calidad en los servicios que brindamos, acompañando a nuestros clientes en temas legales de la más diversa índole. Desde el Compliance legal, patrocinio en juicios, a procesos de venta o de transmisión del negocio a la nueva generación, todos asuntos que muchas veces les toca abordar en un entorno muy dinámico y exigente”, sostuvo la nueva socia de la firma.

Nueva country manager para Uruguay y Bolivia en Pepsico

_DSC9521 Foto Mariana Caizza

La compañía global líder de alimentos y bebidas anunció en las últimas horas el nombramiento de Mariana Caizza como nueva country manager de PepsiCo Bebidas en Uruguay y Bolivia. La ejecutiva es argentina, licenciada en administración de empresas y cuenta con dos especializaciones en negocios por IAE Business School.

Caizza cuenta además con más de 20 años de experiencia en consumo masivo e ingresó a PepsiCo en 2009. Durante su trayectoria ocupó distintas posiciones de liderazgo en la compañía: fue gerente de marketing de bebidas energéticas y deportivas para Cono Sur, y en los últimos tres años lideró el equipo de aceleración de demanda y digitalización.

Desde esta nueva posición como country manager estará al frente de la estrategia del negocio en los dos países como líder de un portafolio que incluye marcas como Pepsi, 7Up, Gatorade, Mirinda, Paso de los Toros, H2Oh! y Rockstar.

“Su habilidad para liderar procesos de transformación y promover un crecimiento sostenible la posiciona como una figura clave para seguir fortaleciendo el negocio de bebidas de PepsiCo en Uruguay y Bolivia”, sostuvieron desde la empresa.

Movida gerencial internacional: Armani designó a su nuevo CEO tras la muerte de su fundador

Las texturas juegan un rol importante en la colección de Armani: print de reptil y escamas Las texturas juegan un rol importante en la colección de Armani: print de reptil y escamas

Tras la muerte de su fundador y director ejecutivo, el grupo de lujo Giorgio Armani inició en setiembre un proceso de sucesión de liderazgo que mantenía en vilo al sector.

En los últimos meses, las miradas se habían centrado en figuras clave dentro de la casa italiana: su mano derecha en las colecciones masculinas, Leo Dell’Orco; su sobrina, Silvana Armani; y dos ejecutivos de larga trayectoria en la compañía, Giuseppe Marsocci (director comercial) y Daniele Ballestrazzi (director de operaciones y finanzas).

Finalmente, la Fundación Armani, creada por el propio Armani para velar por el legado y la continuidad de la firma, despejó en las últimas horas la incógnita, designando a Giuseppe Marsocci como nuevo CEO. El italiano, de 61 años, forma parte de Armani desde hace más de dos décadas y durante los últimos seis años estuvo al frente de la dirección comercial global de la firma.

Marsocci fue designado CEO por unanimidad por la Fundación Armani y, durante su gestión reportará al consejo de administración presidido por Leo Dell’Orco, y en el que Silvana Armani, sobrina del diseñador, asumirá la vicepresidencia.

La compañía, que factura alrededor de US$ 2.700 millones anuales y tiene presencia en múltiples verticales de negocio, indicó que el consejo “tomará su forma definitiva una vez concluidos los trámites testamentarios, pero se ha decidido anticipar el nombramiento del consejero delegado para garantizar una transición ordenada y sin interrupciones en la gestión”.

Co-CEO: la tendencia de liderazgo que tres grandes corporaciones adoptaron en las últimas semanas

ejecutivos,-gerentes,-acuerdos,-oficina_20170901144733_074.webp

En las últimas semanas, tres grandes compañías se sumaron a una tendencia que empieza a ganar fuerza en el mundo corporativo: los co-CEO o liderazgos compartidos. Se trata de Spotify, que nombró a Alex Norström y Gustav Söderström; Comcast que designó a Brian Roberts y Mike Cavanagh como responsables del liderazgo compartido de la compañía y Oracle, que anunció que Clay Magouyrk y Mike Sicilia estarán al frente de la tecnológica.

Este modelo de co-CEO es implementado también por Netflix, liderada actualmente por dos ejecutivos: Ted Sarandos y Greg Peters.

Según expertos, este modelo busca dividir responsabilidades y combinar habilidades complementarias y su crecimiento se explica por un contexto empresarial cada vez más complejo y competitivo.

Un estudio de Harvard Business Review sobre 87 empresas con co-CEO, citado por Bloomberg, encontró que estas compañías lograron una rentabilidad media anual para los accionistas del 9,5%, frente al 6,9% de sus pares con un solo CEO.