Perspectivas empresariales para 2026: ¿qué esperan los CEOs de GDN, Mercado Libre, Tres Cruces y PedidosYa?

El 2025 llegó con récord de ventas para el comercio electrónico. En el sector que representa el 2,4% del PIB, siete de cada 10 uruguayos compraron por internet este año , lo que posiciona a Uruguay entre los 10 países con mayor crecimiento en ventas digitales, según la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Pero no todo fueron buenas noticias para el comercio, la incursión de una fuerte apuesta de la plataforma china Temu por Latinoamérica movió las estanterías de los comerciantes dentro y fuera del mundo electrónico . A mediados de año, 5.200 paquetes por día llegaban al país producto de este boom, según la Dirección Nacional de Aduanas.

En tanto, los datos más recientes de consumo masivo en grandes superficies divulgados por Scanntech indican que las ventas se mantienen estables con respecto al año pasado, mientras que la facturación se incrementó casi un 5%.

En este contexto y ante el comienzo de un nuevo año Café y Negocios consultó a los líderes de cuatro empresas clave del sector para conocer sus impresiones sobre el 2025 y qué esperan -y desean- para el 2026.

La lista de los juguetes más buscados para estas fiestas, sus precios y el regreso de los juegos de mesa

Para GDN (Grupo de Narváez, el holding que comprende las marcas TaTa, San Roque, BAS, Multi Ahorro Hogar y el mayorista Frontoy) el 2025 fue el año en el que lograron capitalizar las inversiones de su Plan Estratégico Experiencia TaTa lanzado en 2023. Su CEO, Magdalena Mutio recuerda que ese año estuvo signado por la diferencia cambiaria con Argentina “impactando fuerte en nuestro negocio”. Ahora, en un nuevo escenario reconoce que lograron "consolidar los cambios implementados de gestión, procesos, tecnología, logística y propuesta de valor de todas nuestras marcas y la experiencia del cliente como centro de nuestro plan estratégico” .

En este sentido, también hubo avances en la remodelación y apertura de tiendas de TaTa, Bas y San Roque, que tiene, por ejemplo, 23 de sus 94 supermercados remodelados “ofreciendo una propuesta totalmente renovada y moderna en todos los casos”, señala Mutio.

A su vez, apunta que tanto BAS, como San Roque, implantaron su nuevo modelo de locales de shopping “con layout y diseños reformulados”.

“Nuestros negocios digitales tuvieron excelentes desempeños, TaTa duplicando su participación, San Roque con una transformación general de la propuesta digital y creciendo a triple digito y BAS manteniendo su liderazgo con una participación por encima del 10%. Además, desarrollamos nuevos canales de venta como Pedidos Ya y Mercado Libre con éxito”.

Los efectos de estas decisiones fueron claros para el grupo empresarial: “Nos generó una mejor evolución de ventas y Ebitda con respecto a años anteriores”, enfatiza su titular.

La CEO de GDN se refirió al impacto de la competencia de la plataforma asiática Temu en el comercio, en particular, en algunas categorías como vestimenta, juguetería y accesorios. “Están sufriendo la llegada de Temu y el crecimiento del consumo en el exterior. El retail en general está con grandes cambios, en un ámbito sumamente competitivo y de inversión de todas las grandes cadenas ya sea con aperturas o remodelaciones. El ingreso de las mismas en el interior del país está dejando un mercado mucho más competitivo y que crece de forma moderada, apenas por encima de la inflación”, describe.

Magdalena Mutio 143 (2)

Creatividad para crecer

Desde el punto de vista de Mutio, las proyecciones de crecimiento para el mercado son moderadas en general, lo que hace necesario apuntar a la creatividad para crecer. “Las mayores oportunidades van a estar dadas por el crecimiento de los canales online y nuevos canales de venta, como el B2B y retail media. Por otra parte, hay una tendencia a la personalización, y trabajar una oferta mucho más dirigida y hecha a medida de cada cliente en particular. El buen uso de los programas de fidelidad también será clave”, proyecta la ejecutiva.

En este contexto y desde la perspectiva operativa la CEO de GDN ve, para 2026, oportunidades de crecimiento en los locales de cercanía, los que ostentan “el driver número uno en la valoración de los clientes” del grupo.

¿Su deseo para el próximo año?: “Qué lleguen grandes inversiones al país, motor fundamental para el crecimiento y desarrollo de todos los sectores, y que esto se traslade a un mayor consumo local”.

Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre Uruguay

Para el Country Manager de Mercado Libre Uruguay el 2025 dejó un balance más que positivo para la compañía y el comercio electrónico en el que ve un crecimiento sostenido. “Mercado Libre ya se posicionó como el líder en comercio electrónico del país. Fue un año de consolidación para nuestra operación en Uruguay, que nos permitió ampliar la capacidad de servicio, tanto en disponibilidad de productos como en tiempos de entrega y niveles de confianza”, subraya Gamba.

Para el sector de e-commerce fue también un año muy relevante desde su óptica: “El canal digital confirmó su expansión, impulsado por un consumidor más informado, mayor cobertura de envíos y la adopción creciente de métodos de pago digitales”.

“Más allá de todo el camino que tenemos por delante para seguir creciendo, vemos que el hábito de comprar online sigue fortaleciéndose en Uruguay y en la región, y está pasando a ser una elección cotidiana de las personas convirtiéndose en parte de su día a día. Según datos recientes de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), el país se encuentra entre los mercados de mayor crecimiento en ventas online a nivel global, lo que demuestra el potencial de desarrollo que aún tiene el ecosistema. La base ya no es coyuntural: hoy el consumidor uruguayo elige el e-commerce como un canal estable y confiable”, opina Gamba.

Diego Gamba 1_1

Más compras y más IA

Para Mercado Libre el 2026 se perfila como un año clave para seguir avanzando en la expansión y la profundización de su canal online. "Trabajamos todos los días para llegar cada vez a más lugares, en menos tiempo, mejorando continuamente la propuesta de valor para nuestros usuarios. Vemos una oportunidad concreta para aumentar la frecuencia de compra y ampliar el crecimiento de categorías como Moda y Supermercado. Por otro lado, la tecnología seguirá siendo protagonista en cada instancia de nuestra operación. Estamos convencidos de que la inteligencia artificial continuará impulsando experiencias más personalizadas, anticipando necesidades y mejorando nuestra eficiencia operativa”, asevera Gamba que tiene como propósito “seguir democratizando el comercio electrónico en Uruguay y la región”.

¿Su deseo para el 2026? Gamba apuesta a que Uruguay continúe avanzando para que el comercio electrónico haga más sencilla la vida de las personas, “garantizando que los usuarios tengan cada vez una mayor variedad y calidad de productos, con precios competitivos, llegando a cada rincón del país”.

“Espero que 2026 sea un año donde la tecnología siga siendo un puente para el desarrollo económico, el impulso emprendedor y la creación de oportunidades para consumidores y vendedores, especialmente pequeñas y medianas empresas. Así que lo mejor siempre está llegando”, remarca.

Marcelo Lombardi, Gerente General de Tres Cruces

Para el titular del shopping Tres Cruces el 2025 fue un buen año en términos de resultados, “con ventas de los locales del shopping creciendo en el orden de 5% y los servicios de la terminal en el orden de 2%”.

Sus hitos pasaron por el inicio de dos ampliaciones del área comercial que espera inaugurar sobre mitad de 2026 y la programación de otra ampliación de estacionamientos cuyo inicio está previsto para el primer semestre del año. “Se realizaron reformas de las instalaciones en terminal y encomiendas que mejoraron la estética y el servicio al pasajero y cliente. A su vez, recibimos la certificación como empresa B. Asimismo, estamos por finalizar la instalación de una planta fotovoltaica que permitirá al complejo auto abastecerse con energía renovable”, destaca Lombardi.

El referente de Tres Cruces analiza que los centros comerciales tuvieron un “muy buen año”. “El sector mantuvo un nuevo año de crecimiento tanto en ventas como en la incorporación de marcas. La demanda de superficie comercial por parte de marcas del exterior y locales es muy fuerte y eso permite proyectar nuevos crecimientos en superficies y mejorar la propuesta comercial al cliente”.

_GA_7649_GARRIDO MONESTIER

El arribo de marcas del exterior y el camino a ser un país desarrollado

Consultado sobre las posibilidades de crecimiento de cara al 2026, Lombardi señala: “Pienso que esas oportunidades van a estar en la llegada de nuevas marcas del exterior, así como en el crecimiento de las que ya llegaron y están procurando expandirse con nuevos puntos de venta. También vale la pena destacar un conjunto de empresas líderes en el retail en Uruguay que están desarrollando nuevas marcas para ampliar su cobertura y también previendo un crecimiento en puntos de venta”.

Para el 2026 Lombardi espera que Uruguay “pueda aprovechar oportunidades únicas que se le presentan y que pueden generar cambios cualitativos para su desarrollo. Me refiero a las oportunidades que se producen con la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ojalá se concrete en enero, la negociación para su inclusión en el acuerdo CPTPP y el inicio de un camino para la incorporación a la OCDE como miembro pleno”, señala y agrega: “Si en 2026, el país logra avanzar en ese camino, pienso que dará pasos firmes para la transición a un país desarrollado”.

Juan Muxí, director general de PedidosYa

“El balance del 2025 para PedidosYa es súper positivo, en nuestro caso puntual el negocio venía creciendo y aceleró ese crecimiento y en un montón de otras formas”, asegura el titular de la empresa nacida en Uruguay, Juan Muxí y afirma que esto se traduce directamente en que cada vez más uruguayos los elijan en más oportunidades para ocasiones de consumo que siempre tuvieron, “pero están decidiendo migrar a nuestra plataforma", comparte y agrega: "Eso es súper positivo porque no sólo impacta a nuestro negocio, sino que al final impacta a los repartidores y a los comercios”.

“Al final lo que estamos logrando es que cuando nuestro negocio crece, haciendo las cosas bien de nuestro lado, crece todo el ecosistema. Crecen los repartidores en sus ingresos, crecen los comercios en el volumen de negocio que tienen a través de PedidosYa y, al final, para su negocio en su totalidad”.

De cara al usuario, Muxí hizo hincapié en que la compañía les da “una alternativa de consumo más confiable desde el punto de vista de lo que esperan de la experiencia y cada vez a un mejor precio y más accesible”.

En lo que tiene que ver con el sector e-commerce, el titular de PedidosYa, al igual que Gamba de Mercado Libre, parte de los datos de la Cámara de Economía Digital del Uruguay para afirmar que el sector sigue creciendo a un ritmo superior al del consumo o el retail en general.

"Esto es algo que ocurre en el mundo. Uruguay todavía presenta un nivel de madurez relativamente mayor a muchos países de Latinoamérica, pero menor a muchos países más desarrollados. Y, estructuralmente, creo que nos comparamos mucho a los países desarrollados como para poder llegar a esos niveles, sea en penetración de telefonía celular o en bancarización de los uruguayos”. Para el titular de PedidosYa el país tiene la oportunidad de crecer a tasas similares a las de los países más maduros o más desarrollados en comercio electrónico. “Creo que las perspectivas a futuro son súper buenas", destaca Muxí.

Juan MuxÍ, gerente general de PedidosYa Leonardo Carreño/FOCOUY

Crecer en adopción

Para Muxí, la gran oportunidad de PedidosYa de cara a 2026 estará en aumentar la adopción. "Si bien tenemos un montón de usuarios que ya piden por PedidosYa, hay muchos que todavía no adoptan el canal online y creo que nosotros somos un agente para acelerar esa adopción, no para esperar a que lo adopten y después capturarlos. Creo que por la magnitud que tiene la empresa, tenemos la oportunidad de generar esos nuevos consumidores del mundo online".

En esta línea, el líder de PedidosYa en Uruguay destaca grandes oportunidades en aumentar la frecuencia de compra ligada a las ocasiones de consumo desarrolladas en el canal online. "Desde pedir un medio de transporte, comprar una entrada, una hamburguesa o hacer una compra en el súper. Creo que va a haber más ocasiones de consumo a través del canal online" que será cada vez más parte del día a día de las personas.

¿Su deseo para el próximo año? Muxí espera para el país que se puedan sostener las garantías para operar, cualidad histórica y "clave para que sigan viniendo inversiones" y "para que siga queriendo radicarse gente en el país, es algo que nos hace falta, que la población crezca más de lo que crece. Eso redunda positivamente en cualquier negocio que esté en Uruguay", concluye.