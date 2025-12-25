La lista de los juguetes más buscados para estas fiestas, sus precios y el regreso de los juegos de mesa

A estas horas es probable que Papá Noel esté acomodando los últimos envoltorios, moñas y detalles para empezar su recorrida y consecuente reparto de regalos por el mundo.

En este marco, Mercado Libre reveló cuáles son los 12 juguetes más elegidos en Uruguay para estas fiestas.

Los juegos que marcaron tendencia en la plataforma de e-commerce están vinculados, sobre todo, al juego interactivo, el movimiento y el entretenimiento grupal.

El top tres de juguetes dentro de la plataforma de comercio electrónico son, en primer lugar, la pistola de agua eléctrica automática cuyo precio es de $ 1.990. En segundo lugar, la excavadora a control remoto que vale $2.290 y en tercer puesto el peluche de nutria que respira y relaja, el más elegido para los bebés que vale alrededor de $ 900.

La lista continúa con otros 10 juguetes que son los más buscados de la plataforma: Jeep a batería 4x4 a control remoto ($ 5.490), casita infantil con cerco para jardín ($8.990), cama elástica ($2.890), set 3 en 1 de tobogán, hamaca y aro de basket ($ 6.023), pizarra mágica para dibujar con luz led ( $1.415), muñeca reborn realista ($ 2.290), casa de mulecas Gabby´s Dollhouse ($ 6.490), cuatriciclo a batería con luces y música ($ 2.840), piscina inflable intex centro de juegos ($ 6.942) y mesa multijuegos 4 en 1 -con futbolito, ping pong, billar y tejo- a $ 9.990.

El regreso de los juegos de mesa: la tendencia que crece entre jóvenes y adultos

En los últimos años, los juegos de mesa atravesaron un renacimiento: se transformaron en una de las actividades preferidas de las generaciones más jóvenes, especialmente de la Generación Z.

En un mundo donde todo ocurre en pantallas, muchos usuarios están buscando espacios para desconectarse, compartir tiempo presencial y volver a dinámicas más simples, sociales y colaborativas.

La industria se diversificó con propuestas que combinan estrategia, risas, desafíos mentales y experiencias grupales. Desde títulos clásicos reversionados hasta nuevos formatos pensados para reuniones sociales, los juegos de mesa se consolidaron como una de las categorías más elegidas en Mercado Libre.

Top 3 juegos de mesa más elegidos en la plataforma fueron: Basta ($ 940), Catan Devir ($ 2.979) y Trivia Royal Contra Reloj ($ 540).