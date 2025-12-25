Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  20°
Máx  29°

Siguenos en:

/ juguetes

La lista de los juguetes más buscados para estas fiestas, sus precios y el regreso de los juegos de mesa

En la previa de Navidad, Mercado Libre reveló cuáles son los juegos más buscados y comprados de su plataforma

25 de diciembre 2025 - 5:00hs
Regalos.webp
Unsplash

A estas horas es probable que Papá Noel esté acomodando los últimos envoltorios, moñas y detalles para empezar su recorrida y consecuente reparto de regalos por el mundo.

En este marco, Mercado Libre reveló cuáles son los 12 juguetes más elegidos en Uruguay para estas fiestas.

Los juegos que marcaron tendencia en la plataforma de e-commerce están vinculados, sobre todo, al juego interactivo, el movimiento y el entretenimiento grupal.

El top tres de juguetes dentro de la plataforma de comercio electrónico son, en primer lugar, la pistola de agua eléctrica automática cuyo precio es de $ 1.990. En segundo lugar, la excavadora a control remoto que vale $2.290 y en tercer puesto el peluche de nutria que respira y relaja, el más elegido para los bebés que vale alrededor de $ 900.

La lista continúa con otros 10 juguetes que son los más buscados de la plataforma: Jeep a batería 4x4 a control remoto ($ 5.490), casita infantil con cerco para jardín ($8.990), cama elástica ($2.890), set 3 en 1 de tobogán, hamaca y aro de basket ($ 6.023), pizarra mágica para dibujar con luz led ( $1.415), muñeca reborn realista ($ 2.290), casa de mulecas Gabby´s Dollhouse ($ 6.490), cuatriciclo a batería con luces y música ($ 2.840), piscina inflable intex centro de juegos ($ 6.942) y mesa multijuegos 4 en 1 -con futbolito, ping pong, billar y tejo- a $ 9.990.

El regreso de los juegos de mesa: la tendencia que crece entre jóvenes y adultos

En los últimos años, los juegos de mesa atravesaron un renacimiento: se transformaron en una de las actividades preferidas de las generaciones más jóvenes, especialmente de la Generación Z.

En un mundo donde todo ocurre en pantallas, muchos usuarios están buscando espacios para desconectarse, compartir tiempo presencial y volver a dinámicas más simples, sociales y colaborativas.

La industria se diversificó con propuestas que combinan estrategia, risas, desafíos mentales y experiencias grupales. Desde títulos clásicos reversionados hasta nuevos formatos pensados para reuniones sociales, los juegos de mesa se consolidaron como una de las categorías más elegidas en Mercado Libre.

Top 3 juegos de mesa más elegidos en la plataforma fueron: Basta ($ 940), Catan Devir ($ 2.979) y Trivia Royal Contra Reloj ($ 540).

Temas:

juguetes Navidad Mercado Libre

Las más leídas

Fachada del Banco Central del Uruguay
PÉREZ MAREXIANO

Banco Central resolvió la disolución y liquidación de la corredora de bolsa Pérez Marexiano

Archivo: Romina Celeste en campaña
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Romina Celeste Papasso tuvo un accidente de tránsito en Rocha: despistó y volcó en Ruta 10

Manuel Cordero, exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad
PLAN CÓNDOR

Justicia argentina rechazó extradición de Manuel Cordero a Uruguay: el exmilitar fue condenado por delitos de lesa humanidad

El juvenil colombiano Jhon Guzmán será nuevo jugador de Nacional
NACIONAL

¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos