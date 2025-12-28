Cambio en sistema de Migraciones aumenta esperas en el puerto de Colonia: "En los días pico va a ser un caos", asegura el gerente general de Colonia Express

En setiembre de 2025 se comenzó a implementar un cambio en el sistema de Migraciones cuya implementación despertó polémica entre las empresas de transporte fluvial que ahora ven su impacto en el puerto de Colonia .

El gerente general de Colonia Express en Uruguay, Gastón Barreiro , explicó a Café y Negocios que el sistema funciona con ciertas restricciones que afectan el servicio. "No se terminó de instalar ciento por ciento, va lento y hay equipos que no funcionan", precisa.

En la nueva operativa se incluye, por ejemplo, biometría que tampoco tiene un funcionamiento óptimo. "Esto hace que los tiempos de paso de un pasajero en condiciones normales se tripliquen" , sostiene Barreiro y hace hincapié en que esta transformación no fue acompañada por un incremento de personal de Migraciones en la terminal de Colonia ni de puestos de atención que acompasaran el cambio. "Si triplicas el tiempo que los pasajeros están frente a la caja, pero no la cantidad de gente que atiende lo único esperable que ocurra son filas más largas, que es lo que está pasando", describe el ejecutivo.

EMPRENDIMIENTO La figura de la televisión uruguaya que emprendió junto a su pareja, hizo sus primeras ventas al exterior y lanzará nuevos productos para fomentar la autonomía en los niños

El Poder Ejecutivo argumentó ante las marítimas, que reclamaron en conjunto por este problema, restricciones presupuestales que impiden sumar más funcionarios. Y si bien ingresó personal zafral -como es habitual en la temporada de verano-, en el contexto actual resulta insuficiente.

Para Barreiro esto complicará la operativa de forma exponencial cuando aumente la afluencia de turistas. "Todavía no llegaron los días pico, pero en los primeros días de enero y los cambios de quincena. Cuando los argentinos que ahora entran por Migraciones en Argentina tengan que salir, ahí es cuando la terminal colapsa", adelanta Barreiro y afirma: "suponemos que en los días pico va a ser un caos".

En días pasados de alta demanda -que aún no son definidos por la empresa fluvial como días pico- se registraron demoras de 40 y 50 minutos en la salida de los buques producto del cuello de botella que se forma en Migraciones. "En un viaje que dura una hora, que el barco salga una hora demorado por Migraciones es una picardía porque es casi el mismo tiempo de viaje el que estás tardando en Migraciones", sostiene Barreiro.

"Todos tratamos de brindar un mejor servicio, incluyendo a la Administración Nacional de Puertos-ANP- que está reformando la terminal- y de repente tenés que salir una hora tarde por Migraciones. Incluso desde Uruguay, como Estado, se hace un gran esfuerzo, va a las ferias y publicita al país como un destino amigable. Esto no condice con todo el esfuerzo que se hace", sostiene el referente de Colonia Express.

Colonia Express y Buquebus vs. Veridos

Estas fallas son la punta del iceberg del conflicto entre las empresas marítimas y Veridos, la empresa adjudicataria del Sistema Integral de Gestión Migratoria (Sigmu).

El sistema impulsado durante la pasada administración se pensó para financiarse a través de un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA que las empresas del transporte fluvial deberían cobrar al pasaje de cada viajero a partir de febrero de 2025. Sin embargo, Colonia Express y Buquebus no accedieron entendiendo que Veridos no cumplía con el servicio pautado.

"Es injusto que solamente las empresas de transporte fluvial tengamos que pagar una tasa para la informatización de todas las fronteras del Uruguay", subrayó el titular de Colonia Express a propósito de este tema que se encuentra en la órbita judicial en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Nueva frecuencia entre Montevideo y Buenos Aires espera habilitación

A fines de setiembre Colonia Express anunció su nueva línea Montevideo Express que unirá directamente las capitales de Uruguay y Argentina. En ese momento, desde la compañía se esperaba que a esta altura del año la frecuencia diaria estuviese operativa, pero la autorización no llegó. "Tenemos el barco listo, todo listo, y teníamos la esperanza de poder hacerlo ahora en la temporada”, señala Barreiro.

Esta frecuencia es el gran objetivo de la compañía para 2026, según el gerente, pero también está en su hoja de ruta reactivar la frecuencia entre Tigre y Carmelo.