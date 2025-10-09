Colonia Express espera aprobación para comenzar a operar línea directa entre Montevideo y Buenos Aires

Montevideo Express . Así se llamará el catamarán que cruzará el Río de la Plata y unirá Montevideo y Buenos Aires bajo la gestión de la empresa Colonia Express.

Según informó Búsqueda y confirmó El Observador, Colonia Express ya presentó las certificaciones necesarias ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder operar esa ruta marítima .

El propietario de la naviera, Sebastián Planas , detalló que los trámites se iniciaron hace aproximadamente tres meses y que ese proceso ya se encuentra en su instancia final. “Esperamos que salga la aprobación para arrancar a operar”, dijo Planas a Café y Negocios y subrayó que en una primera instancia la operativa será de una frecuencia diaria.

LIDERAZGO Las oportunidades de negocio que referente mundial en liderazgo ve en Uruguay y las claves para crecer sin perder la cultura de "país pequeño"

Valentino Uruguay demandará a la marca de moda italiana Valentino, a Adidas Uruguay y a la Aduana tras denuncia por falsificación

El gerente general de Colonia Express, Gastón Barreiro, apuntó que la remodelación del catamarán Montevideo Express , que cubrirá esta frecuencia, está en su etapa culmine. Para ello la inversión entre adquisición y adaptaciones de la nave -que se destaca por poder funcionar con Gas Natural Licuado (GNL) - rondó los US$12.000.000 informó la empresa. “La idea es arrancar en diciembre”, confirmó Barreiro.

Hasta ahora, la ruta directa entre Montevideo y Buenos Aires era recorrida únicamente por la empresa Buquebus.

Ensanchar el negocio

Hace casi un año Colonia Express anunciaba la compra de sus accionistas de la empresa de transporte terrestre COT. Así la compañía daba una clara intención de expandir su negocio en Uruguay para que la sinergía entre compañías permitiera atraer pasajeros del mercado argentino a cuidades y balnearios uruguayos con más facilidad.