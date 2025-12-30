Dólar
Viuda de Gustavo Basso se aferra al apartamento del Imperiale en Punta del Este: reclamó el derecho de uso porque fue su "hogar conyugal"

La jueza de Florida le dio vista al síndico y rechazó el levantamiento de feria como había pedido

30 de diciembre 2025 - 5:00hs
20250217 Pablo Donnángelo, Eduardo Sasson abogados de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Mientras la justicia concursal dispuso la venta del apartamento del Imperiale en Punta del Este, valuado en US$ 800.000 en remate privado -por lo que podría venderse en cualquier momento-, Daniela Cabral reclamó en el expediente de la sucesión de Gustavo Basso, en el juzgado de Florida, el derecho de uso y habitación sobre el inmueble argumentando que fue el "hogar conyugal", según lo establece el Código Civil, sostiene el recurso al que accedió El Observador.

Con el objetivo de evitar la venta del lujoso apartamento, Cabral argumentó que en los últimos dos años habían vivido allí con su marido, con lo cual se contradijo a si misma ya que en otras instancias alegó que vivía en Florida. Además, esa casa había sido totalmente remodelada y cuando ocurrió la muerte de Basso en noviembre de 2024, vivían allí.

La jueza de Florida le dio vista al síndico y rechazó el levantamiento de la feria que pidió Cabral para que el trámite se resuelva ahora. "No corresponde acceder a la habilitación peticionada por cuanto la solicitud realizada debe ser planteada cuando la sede competente (concursal) resuelva qué bienes integran la masa activa de la herencia del causante y una vez determinado se pueda aprobar la relación de bienes. Hasta dicho momento, no es posible determina si el bien se encuentra dentro del acervo sucesorio y la naturaleza del mismo y si constituía o no el hogar conyugal tal cual pretende", decretó.

También hizo la solicitud en nombre de sus hijas Candelaria y Agustina Basso, a lo que la jueza respondió que "no corresponde duplicar actuaciones".

Además Cabral se presentó en Florida, donde inicialmente se tramitó la herencia de Basso hasta que fue decreto el concurso de la herencia y ese juzgado dejó de tomar resoluciones sobre el expediente.

En el escrito que presentó, Cabral afirmó que al morir Basso ella "no tenía ni tiene a la fecha, otro inmueble, por lo que no tiene otro lugar para vivir". Aseguró que con respecto al apartamento de Punta del Este "se cumplen todos los requisitos para el nacimiento del derecho real de habitación y uso" (contemplado en el artículo 881.1 del Código Civil).

Como prueba de que esa fue su casa en los últimos años adjuntó un informe de la Administradora del edificio Imperiale en el cual dejó constancia que la unidad N° 1305 "era residencia permanente del matrimonio Basso-Cabral".

La administradora sostuvo que tras cotejar los registros internos de la copropiedad surge que en 2023 y 2024,hasta la muerte de Basso, el matrimonio vivío de manera "prácticamente continua". Agregó que celebraban reuniones familiares y cumpleaños, usaban los servicios del edificios, los amenities, servicio de cadetería interno, recibían correspondencia y hacían reparaciones de electrodomésticos y trabajos de carpintería.

La tasación del apartamento del Imperiale

La propiedad que fue adquirida por Basso en 2012 y estaba a su nombre fue tasada por Bavastro en US$ 800.000. Según el informe del tasador el edificio es de 2010 y la unidad del piso 13 tiene 157.72 metros cuadrados de superficie propia, dos terrazas de uso exclusivo y vista despejada.

Edificio Imperiale
Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral

"El apartamento es de categoria, suntuosa y todos los ambientes poseen vista despejada al mar", afirma y describe que se compone de living comedor con terraza, cocina, toilette y cuatro dormitorios en suite (dormitorio principal con jacuzzi). Tiene instalación de calefacción por losa radiante eléctrica en todos los ambientes, acceso a Internet inalámbrico (WI-FI) y televisión por cable".

Asimismo entre los servicios de complejo, Bavastro describe que cuenta con espacios de uso común, piscina exterior central de 30 metros, snack bar, piscina interior climatizada en cada torre, hidromasajes tipo SPA, gimnasio con aparatos de última generación, sauna seco y sauna húnedo, salas comunes de juegos para adolescentes y niños, salas de juego para adultos, cancha de tenis, cancha multiuso con pavimento sintético (fútbol, vóleibol y básquethol). También cuenta con servicio de mucama y servicio de playa.

