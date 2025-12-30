Dólar
/ Nacional / DEFENSA

Armada evalúa daños de lancha patrullera que se golpeó y averió cuando estaba entrando a dique para ser reparada

La ministra Sandra Lazo ordenó una investigación administrativa de urgencia; no hubo heridos

30 de diciembre 2025 - 5:00hs
ROU 10 “Huracán”

ROU 10 “Huracán”

Ministerio de Defensa
El Observador | Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

El Ministerio de Defensa y la Armada evalúan los daños que sufrió la lancha patrullera ROU 10 “Huracán”, que se averió cuando estaba entrando al dique del Cerro para recibir mantenimiento.

Fuentes de Defensa señalaron a El Observador que la lancha quedó mal colocada por lo que se golpeó y ahora la Armada la volvió a poner en el agua para ver si los daños son graves.

Ninguno de los marinos que estaban trabajando en las maniobras resultó herido. El ingreso al dique era para colocar unas piezas necesarias para evitar la corrosión por salitre.

El incidente motivó que la ministra Sandra Lazo dispusiera una investigación administrativa de urgencia para determinar las causas.

La lancha fue donada por el gobierno de Corea del Sur en 2022 y presta funciones en la base de La Paloma. Cumple tareas de control de fronteras, protección de las aguas territoriales, lucha contra la pesca ilegal, y realiza operaciones de búsqueda y rescate.

Es una lancha rápida clase Chamsuri, que fue recibida en la base naval de Busan de la Armada de Corea y trasladada a Uruguay a bordo de un buque carguero. La presentación se realizó en 2024.

Tiene un desplazamiento de 170 toneladas a plena carga, con 37 metros de eslora, 6,9 de manga, un calado de 1,7 metros, alcanza una velocidad máxima de 38 nudos y una sostenida de 32, y tiene un alcance de 1.112 kilómetros a 20 nudos. La tripulación es de 36 personas. Posee cañones y ametralladoras.

Más allá de la investigación administrativa de Defensa, el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, realizó una solicitud de acceso a la información pública para saber lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielGianoli/status/2004715343907058154&partner=&hide_thread=false

En su cuenta de Twitter, Gianoli habló de “importantes daños” sobre la lancha.

Otros incidentes

Si bien la flota de la Armada es pequeña, varios buques han tenido incidentes en los últimos años.

En 2023, el ROU "Río Negro" tuvo un incidente cuando estaba zarpando desde Punta del Este y en octubre del año anterior se accidentó debido a un procedimiento en aguas de escasa profundidad en el canal de San Gabriel, frente a la ciudad de Colonia del Sacramento.

A su vez, la lancha auxiliar del ROU 51 “Isla de Flores” se accidentó en el marco de un procedimiento para llevar mar adentro a tres embarcaciones obsoletas que los mandos habían decidido hundir en medio del Río de la Plata.

También tuvo problemas el ROU 4 General Artigas durante una navegación cercana al puerto de Montevideo.

Ministerio de Defensa Armada daño a lancha Sandra Lazo

