Qué se sabe de la salud de Rafael Villanueva: el comunicador sigue internado muy grave en CTI y qué es el período de "reanimación" que evalúan los médicos

El comunicador Rafael "Rafa" Villanueva sigue internado en CTI en estado muy grave, sedado e intubado . Ingresó este domingo a la unidad de cuidados intensivos del sanatorio Mautone (en Maldonado), por una infección intestinal (diarrea) que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

Los intensivistas llaman “ reanimación ” a las primeras 48 a 72 horas tras el ingreso de un paciente al CTI con un estado similar al de Villanueva, de 52 años, donde los patógenos infecciosos o sus toxinas corrieron por la sangre y fueron afectando a distintos órganos, incluyendo el sistema circulatorio en un paciente que ya había padecido dos infartos, explicaron fuentes médicas a El Observador.

Si los cuidados y antibióticos que se le están administrando hacen efecto, el pronóstico es más favorable a partir de la etapa de “reanimación”.

GRAVE Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

ACCIDENTE "Fue el momento más difícil de mi vida": Rafael Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por el accidente en Rocha

El abogado de Villanueva, Juan Fagúndez, había dicho en las últimas horas que el comunicador había sufrido una " infección a nivel gástrico " que había derivado en un "shock séptico".

Villanueva estuvo los últimos meses alejado de los medios de comunicación, en lo que definió como el período más difícil de su vida, tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 9 en febrero que derivó en la muerte de un motociclista de 31 años. Otra mujer que viajaba en la moto, de 39 años, sobrevivió.

El vehículo manejado por Villanueva impactó de atrás contra la moto en la que viajaban las dos personas.

El comunicador fue imputado a mediados de diciembre por homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves. Como medida cautelar la Justicia había dispuesto la fijación de domicilio, la incautación de la libreta de conducir, al igual que el pasaporte, y la prohibición de manejar.

En una entrevista con La Pecera, de Azul FM, Villanueva dijo que había atravesado el momento "más difícil" de su vida cuando en el hospital escuchó el parte médico que notificaba la muerte del conductor de la moto.

Relató también cómo había sido el accidente, que se produjo a la altura del kilómetro 272 de la Ruta 9, cuando Villanueva se dirigía desde Canelones a su casa de Punta del Diablo.

"Iba en el auto con las dos manos puestas en el volante y mirando para adelante. El celular sin batería. Venía sumamente despierto, tengo 12 años de ruta arriba, venía muy bien", contó.

"A mí el accidente me entra por los oídos, no por la vista. Yo lo primero que siento a partir del siniestro es un estruendo, pero yo no veo nada", continuó.

"Yo intento frenar el auto, pero el pedal del freno está como rígido y temblando. Necesitaba hacer presión para frenarlo y no podía. El auto saltaba, saltaba", explicó.

Ante esto, y viendo que "no podía frenar el auto", atinó a "tirar el freno de mano", logrando detener el vehículo. "Entonces, me bajé y viví el silencio más espantoso que escuché en mi vida", dijo y aseguró, mientras se le entrecortaba la voz, que había una "oscuridad absoluta", donde "no veía nada".

"Lo primero que pensé es que me había llevado una vaca puesta. Pero, miro y veo la moto, sentí pánico, un pánico absoluto, una sensación muy difícil de describir", continuó con la voz aún afectada.

"Lo primero que pensás es que la gente esté bien, pero el silencio no colabora. No escuché un grito, ni un gemido. Empiezo a caminar hacia atrás e inmediatamente veo que llegan autos y creo que por un mecanismo de autodefensa me quedé en el lugar junto a mi auto. Por suerte llegó gente inmediatamente. En este momento lo primero que escucho son los gritos de una mujer que repetía: '¿qué pasó?, ¿qué pasó?'", dijo.