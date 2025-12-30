Las fusiones y adquisiciones que marcaron el 2025 y cuáles se pueden esperar para el próximo año

Con Movistar, HSBC, y Saceem como los casos más relevantes, el 2025 volvió a confirmar que el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Uruguay sigue activo y está en expansión . Durante los últimos 12 meses, según datos recogidos por la consultora KPMG , se concretaron en el país al menos 45 transacciones , una cifra que marca un crecimiento sostenido frente a las 41 operaciones registradas en 2024 y las 40 de 2023.

Entre los movimientos más relevantes del año en este rubro se destaca la compra de Monte Cudine por parte de La Virginia , una operación orientada a reforzar el posicionamiento de la marca argentina en Uruguay. Si bien no trascendió el monto de la transacción, la adquisición se inscribió en una estrategia de ampliación de portafolio.

Otra adquisición destacada fue la de Granja Pocha por el holding francés Lactalis , uno de los mayores jugadores lácteos del mundo. La operación permitió al grupo profundizar su presencia en Uruguay, en línea con su estrategia regional de consolidación y expansión en mercados donde ya opera. El grupo, que tiene marcas como Président, Parmalat y Galbani, acciona en 85 países con operaciones comerciales y tiene más de 270 plantas en 52 países, empleando aproximadamente 85.000 personas en el mundo.

El movimiento no estuvo exento de rispideces y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) manifestó su preocupación por la operación al entender que, de no mediar determinadas decisiones empresariales, podrían producirse pérdidas significativas de puestos de trabajo.

Otro de los casos relevantes fue la incorporación de Prodhin al portafolio de Ricardo Faría, titular de Global Eggs. Prodhin estaba integrada, hasta ahora, por cuatro avícolas uruguayas y comprende centros de reproducción, incubación, cría, recría, producción comercial, clasificación, industrialización, comercialización y centros logísticos en Montevideo y Maldonado.

Muy cerca en el ranking de los sectores más activos en fusiones y adquisiciones apareció consumo y retail, con 11 transacciones, impulsadas en gran parte por estrategias de expansión y consolidación. En este segmento sobresalieron las adquisiciones realizadas por Farmashop, uno de los jugadores más activos del año. La compañía compró 13 farmacias de barrio en el último año y de esta manera su red ya cuenta con 149 puntos de venta.

El tercer lugar fue para el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), con 10 operaciones. Allí la operación más destacada fue sin dudas la de Telefónica (Movistar) por parte de Tigo (Millicom), por US$ 440 millones.

La operadora española ya había vendido recientemente sus filiales en Colombia, Argentina y Perú. En Uruguay, se posicionó como el segundo operador móvil del país con 1,4 millones de clientes en telefonía, un 29% del mercado.

El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, destacó en entrevista con El Observador la fortaleza de Uruguay como imán de inversiones e hizo hincapié en su estabilidad macroeconómica y fiscal y también en “la visión de infraestructura digital que tiene el país”.

También en este rubro, con un equipo de más de 600 personas distribuidas en 20 países de Latinoamérica y una facturación que superó los US$ 35 millones en 2023, la tecnológica uruguaya Nearsure fue adquirida en julio de este año por la empresa Nortal, una multinacional de transformación estratégica y tecnológica con sede en Estonia y presencia en América del Norte, Europa y Medio Oriente.

Ahora, a seis meses de esa operación, el gigante tecnológico estonio anunció que finalizó el rebranding de la tech uruguaya, por lo que Nearsure pasará a portar el nombre de su compradora, consolidándose bajo una única marca y formando parte de la unidad de negocios en América del grupo.

Además, la multinacional nombró a Giuliana Corbo, ex-CEO de la tecnológica uruguaya, como presidenta para América y trabajará estrechamente con el CEO regional para consolidar la operación.

En este período la tecnológica uruguaya Geocom también fue vendida al gigante Vesta Software, convirtiéndose en la décima adquisición del grupo que ya suma un volumen de facturación anual de US$ 80 millones en la región.

Por otro lado, se destacaron también las compras de participación accionaria realizadas por Zorzal Inversiones.

El sector financiero también tuvo sus cambios, con movimientos relevantes como la compra de HSBC por el Banco BTG Pactual de Brasil, valuada en US$ 175 millones.

"La transacción cubre todo el negocio de HSBC Uruguay en banca minorista, corporativa e institucional. Todos los empleados de HSBC Uruguay serán transferidos a BTG Pactual una vez completada la transacción y HSBC trabajará estrechamente con el comprador para facilitar una transición ordenada para colegas y clientes", detalló en su momento HSBC Uruguay.

Según indicó la representación local del banco, esta venta "forma parte de la simplificación del Grupo HSBC anunciada en octubre de 2024", en la que el banco busca "incrementar el liderazgo y participación de mercado en las áreas donde tiene una clara ventaja competitiva, y donde tiene las mayores oportunidades de crecer y apoyar a sus clientes".

BTG Pactual fue fundado en 1983 en Brasil y cuenta actualmente con oficinas en este mercado, así como en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina en la región y en Estados Unidos, España, Reino Unido y Portugal a nivel global. Actualmente, tiene un total de más de 4.000 empleados entre todas sus oficinas y se especializa en banca de inversión y capital de riesgo.

Cerró el top cinco de los sectores más demandados para fusiones y adquisiciones real estate y construcción, con operaciones como la adquisición de Saceem por el grupo francés NGE. Esta operación marca un paso significativo para NGE en su expansión internacional, particularmente en el mercado latinoamericano, donde busca consolidar su presencia en Uruguay, Perú y Paraguay.

La operación proyecta un crecimiento significativo para NGE, cuya facturación internacional superaría los 700 millones de euros en 2025, lo que representaría un incremento del 78 % respecto al año anterior.

Un dato en el mundo de las fusiones y adquisiciones que marca un quiebre respecto al comportamiento histórico es la mayor participación de capitales locales. De las 45 operaciones registradas en 2025, el 50% (22) fueron realizadas por compradores uruguayos. Eso sí: los tickets más altos siguen estando en manos de compañías extranjeras.

Entre los actores locales más activos se destacaron inversores financieros como IBF Negocios y Zorzal, junto con compradores estratégicos como El Dorado y Farmashop. El mapa de inversores se completa con nueve transacciones de compradores de la Unión Europea o Reino Unido, ocho de Argentina y Brasil, tres de Canadá y Estados Unidos, y tres de otros países.

Aunque el calendario de 2026 todavía no empezó a correr, el radar del mercado ya está encendido.

Según fuentes del sector, hay operaciones en negociación que podrían concretarse el próximo año, entre ellas la eventual venta de supermercados TaTa (hoy perteneciente a GDN) y del hotel y casino Enjoy Punta del Este.