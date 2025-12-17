El plan de la empresa uruguaya Nearsure tras su venta a gigante tecnológico estonio: el papel que jugará el país en la operación y el salto que dará su CEO

Con un equipo de más de 600 personas distribuidas en 20 países de Latinoamérica y una facturación que superó los US$ 35 millones en 2023, la tecnológica uruguaya Nearsure fue adquirida en julio de este año por la empresa Nortal , una multinacional de transformación estratégica y tecnológica con sede en Estonia y presencia en América del Norte, Europa y Medio Oriente.

Ahora, a seis meses de esa operación, el gigante tecnológico estonio anunció que finalizó el rebranding de la tech uruguaya , por lo que Nearsure pasará ahora a llamarse Nortal, consolidándose bajo una única marca y formando parte de la unidad de negocios en América del grupo.

“Con esta integración y consolidación de identidad, el equipo y los servicios de Nearsure se unifican con la operación norteamericana de Nortal. Este movimiento estratégico nos permite estar más cerca de nuestros clientes y acelerar los tiempos de entrega, respondiendo a la creciente demanda de una ejecución confiable y de alta calidad en transformación empresarial”, detalla el comunicado.

Además, la multinacional anunció que Giuliana Corbo, ex-CEO de la tecnológica uruguaya, asumirá el rol de presidenta para América y trabajará estrechamente con el CEO regional para consolidar la operación.

“Desde hoy, somos una sola organización, con equipos, capacidades y procesos unificados”, explicó la ejecutiva a Café y Negocios sobre este proceso de integración.

Para los clientes, sostuvo, esto se traduce en una propuesta más amplia y sofisticada. “Además de nuestras fortalezas históricas en plataformas como Adobe, Microsoft y Salesforce, ahora pueden acceder a capacidades avanzadas en ciberseguridad a nivel empresarial, inteligencia artificial y transformación digital”, añadió.

La experiencia de la tecnológica uruguaya en plataformas empresariales, desarrollo low-code y SaaS, desarrollo de software a medida y servicios de staff augmentation de alto nivel, es considerada uno de los principales aportes para potenciar el portafolio global de Nortal.

Esta oferta será respaldada por un Centro Global de Capacidades basado en Latinoamérica y un modelo de delivery que combina ejecución end-to-end con servicios de staffing escalables, apalancados por los Global Studios de Nortal.

Los detalles del salto gerencial y los desafíos del nuevo cargo

En su nuevo rol, Corbo será responsable de garantizar que los servicios centrales de la región, que incluye a Recursos Humanos, Finanzas, IT y Staffing, operen de manera eficiente y en plena alineación con las funciones globales de la compañía. También tendrá a su cargo transformar la estrategia en planes operativos concretos y asegurar la ejecución del ritmo del negocio de la región.

“Uno de los principales desafíos es consolidar la integración de las compañías de manera consistente, integrando equipos, procesos y formas de trabajo bajo una misma visión, sin perder agilidad ni cercanía con los equipos ni clientes. Un punto a favor que nos acerca a este objetivo es que ambas organizaciones comparten valores muy similares: una mirada centrada en las personas y un fuerte enfoque en el impacto, lo que nos permite avanzar con confianza sin perder nuestra identidad. Ya hemos atravesado procesos de crecimiento antes, y siempre hemos cuidado aquello que nos define”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios.

Además de sus responsabilidades regionales, también formará parte del equipo global de liderazgo de Nortal y, junto con el CEO de Nortal Américas, representarán a la región ante la alta dirección internacional de la compañía. En este rol contribuirá a las decisiones estratégicas que impulsan el desarrollo de la operación, tanto para el continente como para el resto del mundo.

“Es una posición que permite conectar lo mejor del talento regional con los desafíos más relevantes a escala global”, sostuvo Corbo.

El futuro de la operación en Uruguay

En un contexto donde algunas tecnológicas globales -como el caso de UKG- han reestructurado recientemente sus operaciones, Café y Negocios consultó a la ejecutiva cómo se proyecta la continuidad y desarrollo de la firma en Uruguay.

En esta línea, la nueva presidenta para América de Nortal dijo que desde Montevideo van a continuar gestionando la operación regional, “con una mirada global y de largo plazo orientada al crecimiento y al acompañamiento de clientes globales”.

“Nearsure nació acá, por lo que Uruguay siempre fue un mercado clave para nosotros. Con una oficina en Montevideo y cerca de 100 profesionales locales, se posiciona actualmente como uno de los mercados con mayor concentración de talento de toda Latinoamérica, una parte relevante del liderazgo ejecutivo para América Latina se encuentra en Uruguay”, sostuvo.

Por otra parte, agregó que la integración con Nortal implica la proyección de los colaboradores uruguayos “dentro de una estructura internacional más amplia”.

“Para los equipos en Uruguay, esto se traduce en mayores oportunidades de desarrollo profesional, acceso a proyectos de mayor escala y trabajo con tecnología de vanguardia en un contexto global. Es una evolución natural que multiplica oportunidades”, señaló.

En cuanto a la consulta de si el grupo está analizando nuevas adquisiciones, alianzas o expansiones en la región durante 2026, Corbo sostuvo que hoy el foco está 100% puesto en consolidar la nueva etapa de Nortal.

“Tras el anuncio de la adquisición, ahora estamos dando un paso clave, al integrar equipos, procesos y propuesta de valor para operar plenamente como una sola organización, un proceso que lleva tiempo. En esta fase, la prioridad es clara, garantizar continuidad tanto para nuestros clientes como para los equipos, fortalecer lo que ya funciona y empezar a capturar las oportunidades que surgen de trabajar como una sola organización”, sostuvo.

Sin embargo, adelantó que más adelante, con la integración consolidada y las bases bien asentadas, “habrá tiempo de evaluar nuevas oportunidades de crecimiento”.