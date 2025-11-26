Novick y Cipirani a la cabeza: los interesados en comprar Enjoy Punta del Este

En la última semana trascendió que el empresario italiano Giuseppe Cipriani habría hecho una oferta de US$ 160 millones para adquirir el paquete accionario de Baluma S.A. que comprende el hotel y casino de Enjoy Punta del Este , propiedad del fondo chileno Moneda Patria Investment.

Esta oferta informada por Correo Punta del Este no fue avalada oficialmente por los representantes de Cipriani en Uruguay, aunque fuentes cercanas a la negociación indican que se encuentra en pie. La misma se oficializó hace aproximadamente 15 días cuando el empresario italiano se reunió durante más de cuatro horas con los propietarios de Enjoy Punta del Este y recorrió la propiedad.

Sin embargo, según supo El Observador, la de Cipriani no es la única oferta que está siendo evaluada por el grupo vendedor. A lo largo de los últimos dos años hubo, al menos, cuatro interesados en el icónico hotel y casino de Punta del Este.

REAL ESTATE Montevideo tiene el precio de renta más alto del continente en oficinas premium: la radiografía del sector en 2025

Las fuentes consultadas confirmaron que el uruguayo Edgardo Novick también presentó una oferta- de un monto algo menor que la presentada por Cipriani- y con él también se avanzó en un due dilligence como se realiza habitualmente en los procesos de compra-venta para analizar la situación financiera del complejo hotelero.

Aunque el proceso de Cipriani parece estar en un nivel más avanzado, ambas ofertas se disputan el hotel y casino más importante de Punta del Este. A ellos se suma también el interés de un grupo brasileño.

Las fuentes consultadas afirman que los distintos oferentes que no trascendieron se acercaron al hotel, se reunieron, presentaron ofertas, algunos desaparecieron y otros pasaron propuestas insuficientes para lo pretendido por la parte vendedora.

El fondo Moneda Patria Investment, propietario de Enjoy Punta del Este, lidera las negociaciones y se estima que pretende recaudar con la venta alrededor de US$ 200 millones para saldar las deuda que Enjoy mantenía con la empresa de gestión de inversiones que hoy administra el negocio.

En cuanto a los plazos que se tienen para la concreción del negocio, las fuentes cercanas a la negociación aseguran que Moneda no tiene definida una fecha para tomar la decisión y que se tomará el tiempo necesario hasta llegar a un acuerdo que cumpla con sus condiciones y dé con el número indicado. Su intención, en definitiva, es no perder o perder lo mínimo posible.

Las nuevas inversiones de los pretendientes de Enjoy Punta del Este

El próximo mes el italiano Giuseppe Cipriani inaugurará en el predio del ex hotel Mantra Locanda Punta del Este, un complejo de 100 habitaciones que resulta el primer paso concreto de su mega inversión de US$ 500 millones prevista para Uruguay. El Cipriani Resort, Residences & Casino se encuentra en construcción en el predio del ex hotel San Rafael.

El complejo ubicado en Punta del Este incluye hotel, casino, centro de eventos, playa privada y tres torres residenciales. Entre sus apuestas está que uno de esos edificios -de 320 metros- sea el más alto de Sudamérica.

Además de la puja por Enjoy el empresario uruguayo Edgardo Novick está al frente de proyectos en diferentes rubros como hotelería, gastronomía y real estate comercial por medio de los centros comerciales. En este sentido, tiene en el horizonte la construcción de un nuevo shopping, Aventura, de la mano de Carlos Lecueder que se concretará en la zona de Sayago.

La construcción de este complejo de más de 150.000 metros ubicado en el cruce entre la Avenida General Eugenio Garzón y María Orticochea demandará una inversión inicial de US$ 200 millones y contará además con cuatro torres residenciales y un parque público. Estiman la creación de aproximadamente 2.000 puestos de trabajo una vez que se ponga en marcha.