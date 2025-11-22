El artista uruguayo que combinó su pasión por el arte con su afición por volar: pintó Maldonado desde el aire y expondrá sus obras en Narbona y en la prestigiosa Art Basel de Miami

Mikael Boudakian es multifacético. Trabaja a diario como gerente de una empresa de telecomunicaciones, es músico -bajista de la banda Snake-, piloto de avión y artista plástico.

Con el arte a flor de piel, Boudakian estaba en la búsqueda de un proyecto que sintiera como propio, "auténtico", define en entrevista con Café y Negocios y lo encontró donde menos lo esperaba, en el aire.

El aficionado a los aviones obtuvo su licencia para volar en 2023 y en una de sus travesías a bordo de un Pipistrel por el cielo fernandino se iluminó. "Ese vuelo fue revelador para mí. Dije, yo estoy perdiendo el tiempo, tengo la posibilidad de ser piloto y artista plástico y estoy pintando como pintaron durante siglos todos los pintores desde la perspectiva de la tierra en vez de aprovechar mi rol de piloto".

Presidente de la CUTI aseguró que salida de UKG es un mensaje "fuerte y claro" de las condiciones que debe mantener Uruguay para la atracción de inversiones

El chef Tomás Bartesaghi obtuvo la concesión gastronómica de un lujoso hotel de Punta del Este: su cautela a la hora de fijar los precios y la alta exigencia de los clientes

De ese vuelo profético nació "Desde el Aire" , su serie de obras inspiradas en la experiencia de volar y la perspectiva aérea del entorno.

9P3A9855

En la práctica, Mikael y uno de sus amigos pilotos se intercambian el mando del avión y aprovecha para tomar las imágenes que luego, a través del óleo, se trasladarán al lienzo conformando piezas de 1m x 1.20m aproximadamente que el autor define como de realismo abstracto.

"Está focalizada en el departamento de Maldonado, en especial José Ignacio, en las playas de La Barra, Punta del Este, Laguna Garzón", describe Boudakian que está tramitando que la Intendencia de Maldonado declare el proyecto como de interés departamental. A futuro, planea cruzar más cielos y pintar distintas partes del mundo desde el aire.

obras 1

Boudakian que comenzó a aprender artes plásticas a los siete años suele pintar al aire libre (plein air) y ha encontrado en lugares icónicos una fuente de inspiración para llevar su arte a otro nivel. Pinto al aire libre frente a la Torre Eiffel, también en Madrid, México, Venecia y Brasil, pero este cambio de perspectiva logrado con su nueva serie hizo que en su obra "cerrara todo", ya que son obras que tienen su sello a tal punto de que con solo verlas ya se puede saber que son suyas sin necesidad de leer la firma.

mika pintando

"Soy un agradecido de poder hacer todas estas cosas. De poder ser músico, piloto, artista plástico", afirma el artista y destaca que la forma que encontró de compatibilizar sus pasiones es alternarlas y ponerles prioridad absoluta en momentos clave para lograr que las cosas salgan bien. "Pinto desde que soy niño, pero este es el primer momento en mi vida en el que le estoy poniendo un real foco a la parte de artista plástico", reconoce.

El artista, que hace 25 años tiene una carrera profesional en el área comercial de una empresa de telecomunicaciones, asegura que esta influencia corporativa lo ayuda a organizarse, a armar proyectos y a potenciar su carrera como artista plástico que se encuentra en pleno despegue.

obras 3

En exposición

Las obras de la nueva serie de Mikael Boudakian estarán en exposición el próximo 29 de noviembre en Narbona y luego viajarán a la exposición Aqua Art, que forma parte de la Semana de Art Basel, una de las semanas más importante del arte a nivel mundial en Miami que se desarrollará entre el 3 y el 7 de diciembre.

Durante el verano, las obras se exhibirán en José Ignacio y Garzón, abriendo diálogo con públicos locales e internacionales.