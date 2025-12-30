Con inversión de US$ 1.5 millones se construirá un nuevo polo de servicios premium en Camino de los Horneros: las marcas que lo integrarán y los detalles del proyecto

Los directores del grupo desarrollador K2 viven e invierten en proyectos residenciales en la zona de barrios privados que se consolidó primero con el mojón de La Tahona y donde también emergieron distintas opciones de housing que se multiplicaron tras la fuerte demanda inducida por la pandemia.

Pero los empresarios sentían que a Camino de los Horneros le faltaban servicios y, así, los socios directores de Grupo K2 decidieron poner manos a la obra. Portal del Sol nació como una propuesta de strip mall premium centrado en servicios y con énfasis en gastronomía de calidad .

"Dimos con un lote donde termina Huertas de los Horneros y empieza Cavas, en esa esquina encontramos un espacio que calza perfecto para el proyecto que habíamos visualizado”, afirmaron en conversación con Café y Negocios. Es en este terreno ntre esos dos desarrollos de La Buonora y Asociados y La Tahona que en verano comenzará a construirse este mall boutique que requerirá una inversión de US$ 1.5 millones .

"Nosotros captamos que los barrios y algunas zonas premium de Montevideo y Canelones tienen necesidad de poder nuclear diferentes marcas y por eso estamos siendo bastantes selectivos con las marcas que vamos a colocar en el portal. Apuntamos a algo premium y adaptado a las necesidades de los consumidores de la zona ", indicaron.

El proyecto desarrollado por Grupo K2 sigue la tendencia de los strip mall o centros comerciales boutique. Este espacio ronda los 800 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas y contará con 10 locales comerciales, cinco en cada piso. "Algunas marcas están tomando más de un local", cuentan y apuntan que entre las firmas que ya confirmaron su instalación en el proyecto está la boutique de carnes Gourmeat y Gourmeat Market. A su vez, están avanzadas las negociaciones para incorporar la franquicia de heladerías Volta a Uruguay. "Estamos muy enfocados en el desarrollo de esa heladería en Montevideo y Canelones".

A su vez, están en negociaciones para sumar un supermercado y otras empresas gastronómicas como una panadería gourmet y una fábrica de pastas, entre otros.

En la misma línea, los empresarios priorizan la imagen del centro comercial de la mano de la interiorista Manuela Pallares. "Creemos que el éxito está en el mix de marcas y también en la estética", subrayaron.

Desde su visón la propuesta de Portal del Sol "va a satisfacer gran parte de la demanda de la gente que hoy se tiene que mover hacia Carrasco o hacia la Costa de Oro para buscar un servicio”.

La obras del nuevo complejo a cargo de la firma Proyecta comenzarán apenas finalice la licencia de la construcción y su apertura está prevista sobre julio o agosto del 2026.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 3.11.42 PM (3)

Nuevos centros comerciales de cercanía en la mira

Los directores de Grupo K2 son habitantes de larga data en la zona de los barrios privados y si bien vieron desembarcar servicios, entienden que la proyección de aquí a una década invita a realizar inversiones exponenciales en la zona. "Cuantos más y mejores servicios tiene la zona, más atractiva es", destaca Lapchik y afirma que este mismo modelo puede tener eco también en otras partes del país.

"La idea es poder replicarlo en otras zonas premium del Uruguay", sostienen y destacan que están en búsqueda de terrenos para construir centros comerciales boutique de alta gama también en zonas como San Nicolás, en Carrasco, y Punta del Este.