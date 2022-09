Fundador de InCapital y Pronto!: “Hay un nivel de regulación fortísimo que le hace la vida difícil al empresario”

InCapital es una compañía de inversión privada con un perfil innovador y emprendedor. Su fundador y director, Martín Guerra, se describe como emprendedor y su trayectoria lo evidencia. Fundó la empresa de crédito al consumo Pronto! y lideró Scotiabank en Uruguay. Más adelante, al frente de InCapital, se sumó a grandes empresas como Farmashop, Si Si y Pagnifique con el objetivo de potenciarlas y dio un paso más al zambullirse en el mundo de las fintech creando Handy y Paigo.

Guerra será uno de los oradores que se presentará en el Summit Tecnología y Nuevos Negocios de El Observador Eventos que se celebrará el próximo 7 de setiembre. El encuentro cuenta con el respaldo de Zonamerica y Latin Securities, Quantik, Fenicio, Andersen y Sunpartners.

En este marco, Guerra se referirá a los desafíos que enfrentan los inversores uruguayos a la hora de escalar empresas con perspectiva mundial. En la previa, Café & Negocios conversó con el empresario, a continuación, un fragmento de ese intercambio.



¿Cuándo emprendió por primera vez?

Yo tengo ADN emprendedor, por tanto si miro para atrás veo que emprendía siendo un niño. Lo formalmente más relevante que construí siendo muy chico fue la empresa BGV Servicios Financieros. Con dos socios construimos esta empresa de bolsa que tenía una muy buena cartera de clientes argentinos y después también uruguayos. Con los años terminó vendida a Puente Hermanos.

Hoy en día, ¿cómo está compuesto el portafolio de InCapital?

InCapital es un Family Office que gestiona el patrimonio de los socios y tiene dos líneas de inversión. Una es coinvertir en minoría en empresas maduras, principalmente en Uruguay, con fondos de private equity de gran trayectoria regional y mundial. En ese sentido, tenemos algunas inversiones como Pagnifique, Si Si y Farmashop.

Después tenemos otra forma de invertir que es cuando nosotros fundamos compañías y ahí contamos con tres: un laboratorio que se llama Rinque Pharma y dos fintech, Paigo y Handy. Hemos tenido, en el pasado, muchísimas compraventas de compañías en Uruguay, por lo que en este momento el portafolio activo son estas compañías.

¿Qué características tiene que ver InCapital para tomar parte en un negocio?

Con los fondos de private equity analizamos todas las oportunidades a las cuales nos invitan, que por suerte son muchas. No tenemos un sesgo.

Por otro lado, si bien co-fundamos un laboratorio, nuestro sesgo es nuestra industria madre que es la bancaria, financiera y de medios de pago; ahí es donde tenemos nuestro expertise central, donde nos sentimos más cómodos y donde también invertimos la mayor parte de nuestro tiempo libre.

¿Qué inversiones tienen previstas por delante?

Siempre estamos analizando oportunidades en el mundo fintech y tenemos dos o tres en análisis, pero también mucho énfasis en hacer crecer estas compañías.

Somos socios de Banco Itaú y tenemos un plan de desarrollo regional y eso nos mantiene muy activos con ese objetivo y obviamente analizando todo tipo de oportunidades de crecimiento no orgánico con posibles jugadores de esta industria.

¿Cómo ve el ecosistema de negocios en Uruguay? Mucho se habla de la estabilidad jurídica, de las reglas claras, pero también debe haber desafíos...

Uruguay es un país que está microregulado. Tiene un nivel de regulación altísimo, hay siempre un sesgo fuerte del legislador uruguayo y agentes por regular y eso hace complejo emprender. Desregular es un debe que tiene el Uruguay. Es un problema bien estructural. Si bien el país tiene un muy buen clima de negocios, ahí tiene una oportunidad de mejora fuerte. Las fortalezas institucionales, jurídicas y sociales apuntan más a una visión macro de Uruguay. Cuando se analiza la parte más micro se descubre que hay un nivel de regulación fortísimo que le hace la vida difícil al emprendedor y al empresario. Es una enorme oportunidad de mejora, pero siempre queda en el debe. No importa el gobierno, no es un problema político, me parece que es un problema más estructural que tiene que ver con una sociedad que es bastante adversa a los cambios.

¿InCapital pretende desarrollarse fuera de fronteras?

Una de las cosas que nos pide este nuevo socio que tenemos –el Banco Itaú– es que exportemos nuestro modelo con el apoyo de ellos a otros países de Latinoamérica.

¿Cómo será este plan de expansión?

Arrancamos por Argentina y por Perú, donde estamos operativos desde hace dos años y seis meses respectivamente. También estamos analizando ir a Paraguay y México.

“¿Qué necesitan los inversores para escalar empresas desde Uruguay?” es el disparador del panel que integrará en El Observador Eventos. ¿Qué mensaje le gustaría dejar al respecto?

En muchos emprendimientos se ve la idea de empezar a desarrollarse en Uruguay para probar que la empresa es exitosa, para después internacionalizarla. A mí me parece que eso está bien, pero creo que hay que empezar de entrada pensando que nuestro mercado es más grande.

Tratar de ampliar el mercado y usar a Uruguay como un cimiento muy fuerte, más aun ahora que ya tenemos casos de éxito muy renombrados. Pero considero que es clave pensar en la internacionalización desde el momento inicial. A la vez, no necesariamente porque fue exitoso en Uruguay va a serlo en otro lado.

Toda la temática de internacionalizar es súper difícil, entonces creo que más vale lidiar con el problema de entrada que dejarlo para una segunda instancia. Yo creo que tenemos que aumentar nuestro nivel de autoestima y de confianza, y soñar con proyectos más grandes.