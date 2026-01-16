Perspectivas empresariales para 2026: ¿Qué esperan los líderes de Santander, Itaú, BROU y BBVA para la banca?

En un contexto de baja de tasas internacionales, menor dinamismo y mayor competencia, los referentes de la banca en Uruguay analizan el 2025 y adelantan sus perspectivas para este nuevo año. ¿Los puntos en común? Su foco en el cliente y en la innovación como pilar para desarrollar sus estrategias de negocio.

A continuación, el análisis de Gustavo Trelles , Country Head y CEO de Santander, Agustín Tafernaberry , CEO de Itaú Uruguay, Mariela Espino , gerente general del Banco República, y Franco Cinquegrana , gerente general de BBVA Uruguay.

El CEO de Santander en Uruguay reconoce un desafío que la banca tiene pendiente resolver: el bajo nivel de crédito en relación con el tamaño de la economía. Desde su perspectiva, esto condiciona el dinamismo del sector que en el 2025 tuvo un buen año caracterizado por “un sistema solvente, estable y bien capitalizado”.

Para Trelles, el balance de Santander del 2025 es positivo producto de un año “con resultados sólidos y sostenidos”, apoyados en la fortaleza del sistema financiero uruguayo, en altos niveles de liquidez y en lo que considera una gestión prudente del riesgo.

“Aún en un contexto de baja de tasas internacionales y mayor competencia, Santander logró mantener una rentabilidad relevante, reflejo de una estrategia consistente y de largo plazo, y de una transformación que alcanzó un nivel de madurez visible en la experiencia digital y en la vinculación con los clientes”, remarcó.

Sectores pujantes y más eficiencia

Para el CEO de Santander en Uruguay las grandes oportunidades del 2026 estarán asociadas a cómo se mueva la economía “y seguramente a sectores como la transición energética, la innovación y los proyectos de largo plazo asociados”.

Desde su mirada, la banca “continuará encontrando crecimiento en la digitalización de servicios, la mejora de la eficiencia operativa y el desarrollo de soluciones financieras cada vez más adaptadas a las necesidades de empresas y personas, en un entorno más competitivo y exigente”.

Para el 2026 Trelles espera que Uruguay continúe fortaleciendo su estabilidad económica y jurídica, y que se preserve especialmente “el atractivo del negocio bancario, de forma de estimular el crecimiento del crédito y la inversión”.

El líder de Santander para Uruguay esperan un entorno que combine reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo, lo que permitirá que la banca siga acompañando el desarrollo del país, “financiando proyectos estratégicos y contribuyendo a un crecimiento sostenible e inclusivo”, finalizó.

En un contexto de menor dinamismo desde Itaú Uruguay lograron acompañar a sus clientes en la senda del crecimiento y consolidar un año positivo, “alcanzando una rentabilidad sobre patrimonio cercana al 30%”, afirmó su CEO Agustín Tafernaberry. En este sentido subrayó que todas sus líneas de negocio mostraron avances, “con un stock de crédito corporativo en niveles históricos y aumentos en créditos y depósitos”.

En el plano general percibe un sistema financiero que se mantiene sólido y con liquidez y de aquí se desprende el que considera el principal desafío: “transformar esa disponibilidad en proyectos de inversión que impulsen el desarrollo del país”.

Pymes, agro e innovación

Para Tafernaberry las mayores oportunidades de este año estarán en tres frentes. El primero es el segmento de pymes y crédito minorista, que seguirá siendo un motor clave para la economía. “Segundo, el agro y la agroindustria, que continúan mostrando dinamismo y requieren financiamiento para proyectos estratégicos”.

Y, en tercer lugar, ubicó la innovación digital que hoy tiene un lugar central en su operativa. “Más del 80% de nuestros desembolsos ya se realizan por canales digitales, así como también el 99% de las transferencias, de las que un 93% fueron sin costo para el cliente”. Es por eso que Itaú Uruguay seguirá apostando por soluciones que mejoren la experiencia del cliente, como pagos digitales y servicios complementarios que integren fintech y nuevas tecnologías.

Para 2026, su deseo es seguir poniendo al cliente en el centro, impulsar la transformación digital y fortalecer la cultura innovadora. “Queremos continuar trabajando con equipos ágiles y multidisciplinarios, capaces de responder con eficiencia a los desafíos que vienen. Nuestro compromiso es seguir siendo un socio confiable para que las empresas, las personas y familias puedan concretar sus planes”.

Espino coincide con los actores del sector privado en el alto nivel de solidez del sector financiero que, desde su óptica, “ha permitido transitar sin sobresaltos las vicisitudes de un entorno internacional complejo y cambiante”.

En número, el banco país cerró el 2025 con casi 2 millones de clientes, un activo de más de US$ 25.000 millones, un patrimonio cercano a los US$ 3.000 millones, y una expansión de todas sus líneas de negocios: “crecimiento de los depósitos y de los créditos a las personas y a las empresas, con un especial destaque del alza del crédito al sector productivo en moneda nacional, y del bajo nivel de morosidad”, dijo su gerenta general, Mariela Espino.

El Banco República también apostó con fuerza a la innovación, el principal ejemplo es la inclusión de su billetera electrónica “BROU a mano” que permite utilizar en forma ágil y segura el celular para realizar las compras, sin necesidad de tarjetas físicas. Y, del otro lado del mostrador así BROU a Mano Comercios, la solución que posibilita utilizar el celular como medio de cobro pensada para micro, pequeñas y medianas empresas de profesionales y emprendedores.

Mejorar el crédito y respaldar a las pymes

“Uruguay ha sido tradicionalmente un país de baja penetración del crédito, y en ese sentido estamos convencidos de la existencia de muy buenas condiciones de crecimiento, tanto desde el rol de banco comercial como desde el rol de banco de Desarrollo”, dijo Espino.

En términos de financiamiento, el Banco República tiene un foco especial en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Creemos que existen muchas oportunidades de incremento en el apoyo al segmento”, afirmó Espino y remarcó que esto crece a medida que se aplica innovación al diseño de productos y servicios.

Espino también visualiza una oportunidad importante en el crédito a las personas, mediante la incorporación de herramientas innovadoras como inteligencia artificial que permite “la confección de una oferta comercial cada vez más personalizada”. Asimismo desde el BROU se espera profundizar el involucramiento en sostenibilidad en el marco de la ashesión de Uruguay a la agenda de desarrollo 2030 de Naciones Unidas. “La movilización de recursos privados para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, y de las metas climáticas en particular, resulta imprescindible, y estamos convencidos del rol fundamental que el BROU debe tener en dicho proceso”.

Para el 2026, Espino da cuenta del compromiso de todos los funcionarios del Banco con contribuir a un mayor nivel de bienestar de la población. “Para eso trabajaremos todos días, en un proceso de mejora continua que nos permita diseñar una oferta comercial con los mayores estándares de seguridad, las mejores condiciones de mercado y la mejor experiencia para nuestros clientes”, finalizó.

Para BBVA, 2025 fue un año clave porque marcó el inicio de un nuevo ciclo estratégico. “No se trató solo de crecer, sino de revisar cómo hacemos banca y desde dónde tomamos decisiones”. En ese proceso, se avanzó con una mirada radicalmente centrada en el cliente: “no alcanza con ponerlo en el centro, hay que pensar el banco desde su perspectiva y evaluar cada proceso, cada producto y cada interacción con los ojos del cliente”, opinó el nuevo president del banco Franco Cinquegrana.

Ese enfoque se tradujo en avances concretos como la mejora en la experiencia del cliente en canales digitales y presenciales. “Simplificamos procesos relevantes y ganamos consistencia en la atención. Pero esto es solo el inicio. Los resultados acompañaron, pero lo más importante es que sentamos bases sólidas para el crecimiento future”.

Desde su perspectiva la banca confirmó la fortaleza del sistema en 2025, pero también dejó en evidencia que el principal desafío ya no pasa solo por la solvencia o el capital, “sino por la capacidad de adaptarse a un cliente más informado, más exigente y con expectativas muy claras sobre la experiencia”.

Hiperpersonalización para crecer con el cliente

Las oportunidades de BBVA estarán, según Cinquegrana, en profundizar la relación con los clientes, más que en ampliar el volumen de forma indiscriminada. “En un contexto más competitivo, crecer va a depender de la capacidad de entender mejor a cada cliente y de ofrecerle soluciones realmente relevantes”.

En este sentido, BBVA apuesta a la tecnología y los datos para avanzar en hiperpersonalización, siempre de manera responsable. “Poder anticipar necesidades, simplificar decisiones y acompañar mejor a empresas y personas es clave para generar valor de largo plazo”.

Cinqueagrana también vislumbra oportunidades claras en el negocio con empresas. “Desde Commercial Banking, acompañamos a empresas con soluciones de financiamiento y servicios alineados a su ciclo de negocio. En paralelo, desde Corporate & Investment Banking seguimos fortaleciendo nuestra capacidad para estructurar y acompañar proyectos de mayor escala, operaciones complejas y decisiones estratégicas de largo plazo”.

Con ese camino recorrido, para el 2026, el referente de BBVA Uruguay espera que la interacción con el banco sea más simple, más clara y más consistente para sus clientes, tanto en los canales digitales como en la atención personal. Puertas adentro, destaca:“contamos con un equipo que está dando la milla extra para hacer las cosas de otra manera, cuestionar procesos y elevar el estándar de atención. Ese capital humano es clave para que la estrategia se traduzca en una mejor experiencia para nuestros clientes”.