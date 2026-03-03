Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Café y Negocios / RECONOCIMIENTO

Quatromanos fue reconocida como la mejor agencia de comunicación estratégica y gestión de crisis de Uruguay

La distinción fue otorgada por el grupo francés Leaders League

3 de marzo 2026 - 16:00hs
Silvina Rocha y Álvaro Amoretti, directores de Quatromanos
Silvina Rocha y Álvaro Amoretti, directores de Quatromanos

El reconocimiento fue otorgado por Leaders League, un prestigioso grupo francés que recoge la opinión de líderes empresariales de cada país en 40 naciones.

“La distinción, que nos llena de orgullo, la compartimos con nuestros clientes, que confían en el trabajo que llevamos adelante e impulsan a todo nuestro equipo a buscar la excelencia. Gracias por acompañarnos en este camino”, dijeron desde la empresa liderada por Álvaro Amoretti.

El ranking de Leaders League recoge la opinión de los clientes de las diferentes empresas y de las firmas legales líderes en cada mercado. Además, analiza los principales casos de manejo de crisis y comunicación estratégica del último año, el desempeño que cada agencia de comunicación tuvo en ellos, así como el perfil y reputación de cada una de ellas y de sus profesionales.

Fundada en 1997 por Silvina Rocha, Quatromanos ofrece servicios de comunicación corporativa, entrenamiento de voceros, diseño y ejecución de estrategias de comunicación, asuntos públicos y manejo comunicacional de crisis a más de cincuenta empresas nacionales e internacionales.

