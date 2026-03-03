Aceleradora de startups OurCrowd Latam Labs dejará de operar en  Uruguay y ANII abrirá un llamado para sustituirla

La firma del memorando de entendimiento entre el gobierno uruguayo y OurCrowd en 2024

En setiembre de 2024 OurCrowd Latam Labs comenzó a operar en Uruguay bajo el ala de Uruguay Innovation Hub , la plataforma de innovación creada en el marco del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Unos meses antes, en marzo del 2024, la aceleradora israelí OurCrowd había sido seleccionada por el gobierno uruguayo entre 14 propuestas de empresas interesadas en invertir y potenciar empresas uruguayas y latinoamericanas. En ese momento, para conformarse como OurCrowd Latam Labs en Uruguay, la aceleradora conformó un consorcio con las incubadoras Ingenio (LATU) y CIE (Universidad ORT) y la internacional Mana Tech .

Según supo Café y Negocios, la organización liderada por Maayan Schreiber pondrá punto final a su operativa y desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) -que nuclea los programas de UIH- indicaron que están en marcha las conversaciones finales del proyecto para propiciar una salida ordenada de la aceleradora.

En este contexto, en los planes de ANII está continuar el proyecto y potenciarlo de la mano de una nueva aceleradora, para eso se realizará una convocatoria a interesadas en el primer semestre de este año.

Fuentes cercanas a OurCrowd Latam Labs revelaron que su salida estuvo impulsada por la decisión de su CEO de dejar el país, lo que llevó a la aceleradora a dar de baja su actividad en Uruguay.

Inversiones y proyecciones: el paso de OurCrowd Latam Labs por Uruguay

OurCrowd Latam Labs se desempeñó como un spin-off de OurCrowd la aceleradora israelí que tiene en su ADN descentralizar la inversión y mirar hacia otras zonas fuera de los polos de crecimiento para startups como son Silicon Valley o Nueva York.

La firma que buscaba replicar el modelo israelí de innovación, se postuló al llamado de UIH, fue seleccionada y durante su paso por Uruguay realizó dos inversiones a empresas creadas por uruguayos.

La primera apuesta fue por la startup de salud Yeda cofundada por Fernando Slamovitz, Lorenza Vecino y Juan Elenter. La empresa, dedicada a transformar el manejo de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes en Latinoamérica, tiene el fuerte de su operación en Brasil y recibió en marzo de 2025 una inversión de US$ 300.000 (US$ 150.000 de OurCrowd Latam Labs y el mismo monto de ANII).

La segunda elegida fue Bookster en julio del mismo año. Esta compañía cofundada por el uruguayo Jan Kostadinov y el argentino Facundo Levaggi tiene su foco en la tecnología aplicada a la educación y recibió también la misma co-inversión público-privada de US$ 300.000.

Además del factor económico, el aporte de la aceleradora se centraba también en mentorías a las compañías seleccionadas.

La aceleradora tenía como meta invertir US$ 4,5 millones en 15 empresas.