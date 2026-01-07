Perspectivas empresariales para 2026: ¿qué esperan los referentes de Cubo, Endeavor, ORT y Urucap para el ecosistema de startups?

De cara a 2026, el foco del ecosistema de startups y emprendimientos estará puesto en la consolidación, el impacto y la calidad de los proyectos, en un contexto donde la innovación aún está en etapa de desarrollo en Uruguay . Si bien el levantamiento de capital seguirá siendo uno de los principales desafíos, los referentes del sector esperan un escenario con más inversores ángeles, mayor participación de empresas y un renovado interés externo, aunque más selectivo.

Las oportunidades, en tanto, se concentrarán en emprendimientos capaces de integrar tecnología —especialmente inteligencia artificial— a sectores tradicionales como agro, salud, educación, logística y servicios financieros, con una clara orientación a escalar a nivel internacional.

En este escenario y ante el comienzo de un nuevo año, Café y Negocios consultó a los líderes de cuatro organizaciones clave del sector para conocer sus impresiones sobre el 2025 y qué esperan -y desean- para el 2026.

Para el referente de Cubo Uruguay, el 2025 fue un año clave, ya que les permitió confirmar “la necesidad concreta que existía en el ecosistema de contar con un actor como Cubo", con la capacidad de desplegar una propuesta de valor integral en innovación abierta.

“En un contexto marcado por la aceleración constante del cambio y de nuevas tendencias, la curaduría, la generación de conexiones calificadas y la entrega de sellos de calidad adquieren un valor cada vez más relevante”, sostuvo.

En particular, en cuanto a su pilar de innovación abierta, resaltó que fue un año desafiante y, al mismo tiempo, muy gratificante, ya que les permitió ver la evolución de los negocios generados a partir de las conexiones, así como el involucramiento de la comunidad, compartiendo desafíos, soluciones y cerrando oportunidades concretas.

Como ecosistema de innovación, y pensando en el 2026, adelantó que el desafío permanente es mantenerse cerca de sus clientes y seguir aportando valor a través de conexiones relevantes.

La internacionalización como foco y la importancia de mostrarle el impacto de la innovación a las grandes empresas

“De cara a este año uno de los principales focos será la internacionalización, tanto de Cubo como de sus miembros”, adelantó Garrido.

En este sentido, repasó que 2025 dejó aprendizajes muy valiosos y resultados alentadores, (algunos de ellos, adelantó, serán contados por sus propios protagonistas en las próximas semanas). Otro eje prioritario para la organización será continuar impulsando el valor de la innovación abierta en el mundo corporativo.

“En un país como Uruguay, donde la industria de innovación aún se encuentra en una etapa de desarrollo, sigue siendo clave demostrar su impacto concreto, especialmente para grandes empresas nacionales y multinacionales”, señaló.

Como deseo para el año que comienza Garrido enfatizó en que cada vez más actores reconozcan el valor compartido y los beneficios de la innovación abierta.

“Uruguay tiene todas las condiciones para consolidarse como un hub de innovación, no solo a nivel regional sino también global, y el desafío es seguir derribando barreras entre mercados para acelerar ese posicionamiento”, cerró.

Sylvia Chebi, presidenta de la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap)

Durante el 2025, para la referente del ecosistema de inversiones, uno de los principales hitos fue la realización del 1er foro de capital Privado, coorganizado por Urucap, Uruguay XXI y ANII.

“En él se dieron cita más de 300 personas del ecosistema regional, y de fuera de la región, para hablar de inversión en startups, y quedó en evidencia que Uruguay está en el radar y es un mercado atractivo tanto para startups como para inversores”, sostuvo.

Dentro de las oportunidades de cara al 2026, Chebi señaló que fintech sigue siendo uno de los principales focos, mientras que las startups de biotecnología muestran también un crecimiento sostenido, tanto en nuevos emprendimientos como en proyectos que ya están en etapa de consolidación.

Destacó, además, el surgimiento de emprendedoras vinculadas a las ciencias de la vida, con desarrollos de base científica apoyados por centros de referencia como el Institut Pasteur, aceleradoras y inversores especializados en ese segmento. Según explicó, se trata de startups que comienzan a mostrar avances concretos y mayor proyección de crecimiento.

“Estas startups y sus avances nos están posicionando a nivel regional”, señaló.

Lo que se viene para el levantamiento de capital

El mayor desafío en este escenario sigue siendo el levantamiento de capital para las startups, lo que acompaña a lo que pasa a nivel global.

“Con respecto a 2026 habría que ver qué pasa con las tasas de interés, pero están surgiendo muchos ángeles dispuestos a invertir, así como empresas y modelos más innovadores, así que soy optimista”, sostuvo.

Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay

Para Mangarelli, el 2025 más que hitos tuvo una continuación del desarrollo del ecosistema, con startups destacadas, empresas consolidadas que pusieron a Uruguay en el radar global de inversión, y un ecosistema de inversión que continúa madurando.

En este escenario, IA aplicada a software y servicios profesionales, fintech tanto B2B como B2C, y healthtech orientado a datos y eficiencia operativa, fueron algunas de las verticales destacadas, así como comercio electrónico. Completan el escenario de tendencias menos apps y más plataformas profundas.

Un año de disciplina y con mayor interés externo

Para Mangarelli escalar comercialmente es el principal desafío del ecosistema, desde un mercado chico, con ciclos de venta largos y clientes cada vez más exigentes, en un contexto global de capital más selectivo.

“Fue un año de disciplina: menos rondas, más foco en métricas reales y economía unitaria. Para 2026 veo más interés externo, pero sólo para equipos que demuestren tracción internacional clara”, sostuvo.

Analía Migues, directora ejecutiva de Endeavor

El 2025 fue un año muy especial para Endeavor Uruguay porque celebraron sus 25 años acompañando a emprendedores de alto impacto.

“Fue un momento para mirar el camino recorrido, pero sobre todo para reafirmar nuestro rol: apoyar a quienes crean empresas que generan empleo, innovación y desarrollo para el país”, sostuvo Migues.

A nivel operativo, la referente destacó que fue un año de consolidación, con emprendedores cada vez más sofisticados, enfocados en escalar con impacto y en construir organizaciones más sólidas.

Sin embargo, para el sector emprendedor en general, fue un año de mayor prudencia y profesionalización, con foco en eficiencia, rentabilidad y modelos de negocio sostenibles, sentando bases firmes para el crecimiento futuro.

Los sectores con mayor proyección

Para la directora ejecutiva de Endeavor, de cara al año que comienza las mayores oportunidades van a estar en emprendimientos que integren tecnología —especialmente inteligencia artificial— a sectores tradicionales como agro, salud, educación, logística y servicios financieros. También en empresas que nazcan con una mirada global, aprovechando el talento uruguayo y la capacidad de innovar y adaptarse, emprendiendo desde un mercado chico hacia el mundo.

“Que los 25 años de Endeavor Uruguay sean un punto de partida para una nueva generación de emprendedores que se animen a soñar en grande, a escalar y a apoyarse en el ecosistema. Y que como país sigamos fortaleciendo una cultura emprendedora que entienda que impulsar empresas de alto impacto es apostar al desarrollo sostenible del Uruguay”, dijo sobre su deseo para el próximo año.