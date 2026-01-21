Perspectivas empresariales 2026: ¿Qué esperan del sector tecnológico los líderes de CUTI, LATU, DLocal y Globant?

Para el sector de tecnologías de la información (TI) el 2025 fue un año desafiante. La competitividad de las empresas uruguayas se vio resentida por circunstancias coyunturales como la inestabilidad geopolítica, el bajo valor del dólar y la inteligencia artificial -que afectó especialmente a los puestos de menor calificación-.

Sin embargo, la alta calidad del talento local y las misiones hacia nuevos mercados abren nuevos horizontes para las tecnológicas y los profesionales uruguayos en distintas áreas. En este contexto, los mercados emergentes ofrecen más oportunidades, en especial, para el desarrollo fintech. En conversación con Café y Negocios cuatro líderes del sector tecnológico brindan su visión sobre lo que esperan de la industria que representó el 4,5% del PIB uruguayo en el último año.

La CUTI reúne a más de 400 empresas que venden productos y servicios a 52 mercados en los cinco continentes, su presidente Amílcar Perea tiene claro el termómetro de esta industria sin chimeneas y asegura que el 2025 fue un año especialmente desafiante para las empresas del sector, “en en particular para las que tienen foco exportador”.

Para un sector que venía de años de bonanza el 2025 representó un freno. El 78% de las exportaciones de tecnológicas de Uruguay van hacia Estados Unidos y este mercado receptor fue, en efecto, el más complicado . “El dólar sigue cayendo, afectando fuertemente nuestra competitividad y la inteligencia artificial, aún en fase temprana, hace que los servicios más básicos ya no sean tan demandados”, explica Perea a Café y Negocios.

Apuntar a nuevos destinos

No todas son malas noticias para el sector tecnológico, con la calidad como bandera, las empresas concretan negocios y buscan nuevas oportunidades en otros destinos.

“Más allá de Estados Unidos y Reino Unido, confiamos en que podamos seguir diversificando mercados, tanto en los que ya están creciendo, como en abrir el mercado brasileño para servicios, en base a una política de frontera en la zona binacional de Rivera, iniciativa que tanto al gobierno como a nosotros nos parece una oportunidad espectacular”.

En lo que refiere a la inteligencia artificial, Perea sostiene que hoy en día varias empresas uruguayas están vendiendo esta tecnología a Estados Unidos “y esperamos que ese segmento crezca, tanto en servicios como en productos”. A su vez, la IA “va a ayudar a las empresas a cambiar su lógica productiva a un mix de productos y servicios que genera propiedad intelectual”, por lo tanto agrega valor “y evoluciona modelos de negocio”.

¿Su deseo para el 2026? “Qué más niños y jóvenes, en especial niñas, opten por estudiar carreras tecnológicas y que como ecosistema -empresas, gobierno y academia- sigamos apostando fuerte y unidos al Uruguay del conocimiento”.

Lucila Arboleya, presidenta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

“Fue un año intenso, donde plantamos semilla”, dice la presidenta del LATU, Lucila Arboleya, para graficar lo que fue para el laboratorio el 2025.

En el LATU y Latitud (la fundación de investigación, desarrollo e innovación del LATU) se impulsó un proceso de planificación estratégica con horizonte a 2035, y un plan estratégico a 2030, estructurado en cuatro pilares.

El primero de estos tiene como foco “fortalecer la autonomía de ingresos (mediante un mayor foco en clientes de alto crecimiento y el desarrollo de una estrategia comercial robusta y orientada al cliente)”.

En segundo término, profundizar el vínculo en innovación y transferencia tecnológica con el sector productivo industrial, incluyendo el apoyo al sector exportador. En tercer lugar, apuesta a “mejorar la eficiencia de los procesos internos, incorporando mayores niveles de automatización que permitan agilizar la gestión”. Y finalmente, alinear la cultura organizacional con los objetivos estratégicos, consolidar equipos competentes y comprometidos, “así como el desarrollo de nuevos liderazgos”.

En la práctica esto llevó, por ejemplo, a “aplicar inteligencia artificial (IA) para reconocer áreas de cultivo de granos. El objetivo es identificar, a través de imágenes y algoritmos entrenados, distintos tipos de cultivos en todo el país, con 97% de precisión, permitiendo mejorar la gestión productiva, la planificación territorial y la trazabilidad”.

“Creo que estamos en una gran ventana de oportunidad para que nuestra industria y sector productivo adopte tecnologías -en particular IA- para mejorar”, destaca y hace hincapié en que “instituciones como el LATU y Latitud tenemos que ser parte catalizadora de esa transformación”.

Impacto innovación y sostenibilidad

“Las mayores oportunidades de crecimiento en 2026 van a estar en iniciativas que combinen impacto productivo, innovación aplicada y sostenibilidad”, destaca Arboleya.

En particular, detecta posibilidades de crecimiento en proyectos que fortalezcan la autonomía y sostenibilidad institucional, a través de soluciones tecnológicas de mayor valor agregado; en la innovación y transferencia tecnológica, “especialmente en sectores como la agroindustria inteligente, las ciencias de la vida, la transición energética sostenible y en todo el segmento de nueva economía como las biotecnológicas, la robótica y la inteligencia artificial”, desarrolla la titular del LATU que ve como clave en este contexto la participación del LATU en U+I para articular las capacidades públicas y privadas y “escalar proyectos con impacto país”.

Para 2026 su anhelo es seguir aportando credibilidad técnica, articulación y soluciones con impacto, “fortaleciendo la competitividad del Uruguay y su inserción en un mundo cada vez más exigente”, a lo que suma la importancia de “consolidar nuestro rol como socios y catalizadores de la innovación y la transferencia tecnológica del sector productivo”.

“Esperamos que el 2026 sea un año en el que la innovación se traduzca cada vez más en resultados concretos para el desarrollo del país, con impacto en la economía real, con más cooperación entre actores públicos y privados, y con instituciones sólidas que acompañen ese proceso”, concluye Arboleya.

Pedro Arnt, CEO de dLocal

En 2025 el unicornio uruguayo dLocal no solo aceleró su crecimiento, sino que se fortaleció. La compañía que cerró el año con el pasaje de su cofundador, Sergio Fogel, de presidente a asesor estratégico creció “fuerte en volumen y en ingresos, pero sobre todo mejoramos la calidad de ese crecimiento: más foco en rentabilidad, riesgo y ejecución, y una base de clientes más diversificada por regiones y verticales”, sostiene ahora, en retrospectiva, su líder operativo Pedro Arnt.

Para ello destacó el valor de sus diferenciales: “estar metidos en el día a día de los mercados emergentes, invertir en pagos instantáneos, Buy Now, Pay Later (BNPL) y stablecoins, y así demostrar que desde Uruguay se puede operar una empresa de tecnología financiera que juega en las grandes ligas”.

Para Arnt el hype (o subidón) que se vivió en los últimos años en el ecosistema fintech tiende a bajar y se acerca cada vez más “a una realidad concreta”. Es por eso que muchas cosas que años atrás eran novedades hoy son parte del tejido básico de la economía digital, dice y ejemplifica con el caso de Pix en Brasil o el de mobile money en varios países de África.

Para 2026, sus perspectivas son claras: “pagos instantáneos y locales que se vuelven el estándar que usan los consumidores locales para transaccionar; crédito BNPL que ayuda a incluir a más gente en la economía formal, y stablecoins que empiezan a usarse a escala para remesas y tesorería. En ese contexto, van a destacar las fintech que logren combinar innovación con regulación, gestión de riesgo y alta capacidad operativa”, proyecta.

El futuro en las economías emergentes y las palancas del crecimiento

Para este año Arnt detecta oportunidades “en las dimensiones de dónde, qué y cómo”. A nivel geográfico, el CEO de dLocal continúa viendo enorme potencial en la digitalización de África y Medio Oriente y en el crecimiento sostenido de América Latina, “así como una relevancia cada vez mayor para dLocal en Asia, a medida que expande su presencia en la que es la mayor región del mundo emergente”. En este sentido, destaca que estas zonas cuentan con poblaciones jóvenes, muy digitales y que adoptan rápido nuevos métodos de pago. “Para 2035, el 65% del crecimiento económico global habrá venido de los mercados emergentes”, subraya.

El “qué” pasa por la economía digital (streaming, gaming, SaaS), remesas, viajes y plataformas tipo marketplace o gig economy. Y el “cómo” tiene que ver con tres palancas: “pagos instantáneos con experiencia muy local, soluciones de cuotas y BNPL adaptadas a ingresos más volátiles, y rails con stablecoins para mover valor donde la banca tradicional se queda corta. Ahí es donde dLocal marca la diferencia”, reafirma Arnt.

El líder ejecutivo de la empresa uruguaya espera que el 2026 sea de más impacto real para las personas, “que a través de la infraestructura que ofrecemos puedan acceder a una mayor inclusión financiera que se traduzca en mayor bienestar”.

“Detrás de cada pago hay quien quiere estudiar, viajar, trabajar o ayudar a su familia, y creo que la tecnología de pagos todavía puede hacer mucho para simplificarles la vida, sobre todo en mercados emergentes”, asegura y afirma que su propósito está en lograr que más gente acceda a servicios digitales, financiamiento y oportunidades que antes le quedaban lejos. En tanto, para Uruguay su deseo está en que “cada vez más el país se consolide como hub tecnológico y de servicios: que se siga viendo que desde acá se pueden crear compañías globales, generar empleo calificado y tener voz propia en la conversación sobre el futuro de los pagos y la economía digital”.

Cecilia Targetta, country manager de Globant para Uruguay

La country manager de Globant en Uruguay coincide con Perea acerca del diagnóstico del 2025 para la industria y asegura que estuvo “signado por un escenario global macroeconómico y político inestable”.

En ese contexto, la tecnológica argentina que Cecilia Targetta encabeza en Uruguay estuvo enfocada en liderar el cambio, anticipar tendencias y tomar decisiones estratégicas basadas en las variables que impactan directamente en la evolución del negocio y de sus clientes.

“La reinvención y la adaptación a la industria, los clientes, sus demandas y los contextos son una constante en Globant y en toda la industria. Siempre estuvimos a la vanguardia en materia de Inteligencia Artificial, lo que nos permite tener una visión clara de hacia dónde van las tendencias del mercado”, afirma la country manager.

Bajo este lineamiento fue que en marzo del año pasado la compañía lanzó su Visión 2030, “con foco en AI Studios por Industria; en nuestra estrategia 100 Squared”, con la mira en sus clientes con mayor potencial; “y nuestra nueva oferta de AI Pods y el Modelo de Suscripción, con Globant Enterprise AI en el centro”.

“Estamos transitando este proceso de reconversión tecnológica y de modelo de negocio que nos encuentra bien posicionados y con una estructura organizativa que también se pensó y adaptó para estar preparados a los requerimientos de nuestros clientes y del mercado”, indica Targetta y destaca que la firma continúa creciendo en los 35 países en los que está presente.

La IA y el comienzo de un nuevo superciclo de inversión

Globant compite en una de las industrias más dinámicas del mundo que hoy atraviesa, según Targetta, su transformación más profunda desde la irrupción de Internet: la Inteligencia Artificial. “Esta tecnología llegó para quedarse y marcará un nuevo superciclo de inversión, que exigirá a las compañías reinventarse tanto tecnológica como estratégicamente”, opina la country manager.

Desde su perspectiva, este contexto de cambios y oportunidades se presenta como el escenario perfecto para que las compañías comiencen a repensar sus procesos y estima que para ellos Globant se posiciona como un aliado estratégico.

“Llevamos una década apostando por la IA y hoy estamos reinventando la industria con una estrategia que responde a la creciente demanda de soluciones de valor”.

A nivel global, Globant redujo su plantilla en un 3% y sufrió una caída de, al menos, un 70% en el valor de su acción en Wall Street, lo que la obligó a lanzar una recompra millonaria.

La referente de la empresa para Uruguay subraya que la compañía “adapta su organización para hacerla más eficiente, rentable y ágil, en línea con la próxima generación de modelos de negocio”.

“Nuestro foco está en proteger la rentabilidad de corto plazo mientras incrementamos la capacidad de inversión en áreas estratégicas hacia 2026. Continuaremos haciendo lo que mejor sabemos: ayudar a nuestros clientes a transformar sus negocios, liderando la revolución de la IA y garantizando que los avances tecnológicos se traduzcan en resultados concretos y medibles”, remarca Targetta.