El uruguayo que jugará el partido benéfico de leyendas del fútbol en Brasil para Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) organiza un partido de leyendas del fútbol mundial en Brasil que se llevará a cabo el 12 de octubre en el mítico Estadio Pacaembú de la ciudad de San Pablo, uno de los escenarios en los que jugó la selección uruguaya en el Mundial de 1950 que ganó en Maracaná tras vencer al local 2-1. Del mismo tomará parte el uruguayo Diego Lugano.
Unir a los amantes del fútbol para defender la infancia y garantizar que ningún niño crezca sin jugar, aprender y tener un futuro mejor, ese es el objetivo de "Jugando Juntos por Unicef", un evento de fútbol y entretenimiento a beneficio de la misma.
Organizado por Scout Sports, el encuentro contará con la participación de exjugadores y celebridades, y forma parte de las celebraciones del 75º aniversario de Unicef en Brasil.
Leyendas del fútbol ya confirmadas
Con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas centradas en la infancia, "Jugando Juntos por Unicef" ofrecerá una jornada repleta de actividades.
Una de las principales atracciones será el Partido de las Leyendas, un encuentro con exjugadores de la selección brasileña y otras que hayan jugado en ese país, que se transmitirá por los canales de YouTube de Podpah y Desimpedidos.
Ya se han confirmado algunos exjugadores que brillaron en el fútbol brasileño e internacional, como Mauro Silva, Cafú, Vampeta, Juninho Paulista, Renato, Elano, el uruguayo Diego Lugano, Müller, Formiga y Paulo Sérgio.
Cabe recordar que, anteriormente, como informó Referí, el propio Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugarán un partido entre estrellas de Uruguay y de Brasil en el Estadio Atilio Paiva Olivera el próximo 6 de setiembre.