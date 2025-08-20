Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Darwin Núñez conoció el lujoso predio de Al Hilal, tras finalizar la pretemporada en Europa; mirá el video

El plantel de Al Hilal volvió a Arabia Saudita para ultimar la preparación para el inicio de la nueva temporada

20 de agosto 2025 - 13:44hs
Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

El delantero uruguayo Darwin Núñez sigue con su preparación y adaptación a Al Hilal de Arabia Saudita, su nuevo club, y este martes tuvo su primera práctica en el predio del club ubicado en la ciudad de Riad.

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal
Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Esta semana el plantel volvió a Arabia Saudita para ultimar la preparación para el inicio de la nueva temporada el próximo 29 de agosto.

Darwin Núñez llegó al predio en un lujoso coche y saludó a sus compañeros.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus tres goles de Al Nassr este viernes
FÚTBOL INTERNACIONAL

Los notables jugadores a los que enfrentará Darwin Núñez en la Saudi Pro League con Al-Hilal; el uruguayo es el futbolista más valioso, por encima de Cristiano Ronaldo

Diogo Jota y Darwin Núñez
FÚTBOL

El emotivo posteo de Darwin Núñez desde Arabia Saudita por el homenaje de la hinchada de Liverpool al fallecido Diogo Jota en el inicio de la Premier League inglesa

Además, fue a la zona de vestuarios donde ya tiene su locker con una pantalla con su número y foto.

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal
Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

El plantel de Al Hilal se sometió a pruebas médicas este martes por la mañana, informó el club, las que iban a continuar este miércoles.

"El entrenamiento vespertino se centró en los aspectos físicos y técnicos. Los jugadores comenzaron con ejercicios de fortalecimiento en el gimnasio, seguidos de ejercicios de acondicionamiento físico en el campo. El cuerpo técnico, dirigido por el italiano Simone Inzaghi, también dirigió diversos ejercicios técnicos y tácticos, concluyendo con un partido en una parte del campo, que incluyó ejercicios de construcción y finalización", agregaron.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita Liverpool

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
COPA LIBERTADORES

El mensaje de Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol ante Racing con agradecimiento a Diego Aguirre y una promesa para el año que viene

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos