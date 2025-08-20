Darwin Núñez conoció el lujoso predio de Al Hilal, tras finalizar la pretemporada en Europa; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez sigue con su preparación y adaptación a Al Hilal de Arabia Saudita, su nuevo club, y este martes tuvo su primera práctica en el predio del club ubicado en la ciudad de Riad.
El atacante dejó Liverpool de Inglaterra y se sumó a su nuevo equipo en el marco de la pretemporada que estaban realizando en Europa, con concentraciones y partidos en Suiza y Alemania, donde el artiguense jugó sus primeros encuentros y anotó sus primeros goles.
Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal
Esta semana el plantel volvió a Arabia Saudita para ultimar la preparación para el inicio de la nueva temporada el próximo 29 de agosto.
Darwin Núñez llegó al predio en un lujoso coche y saludó a sus compañeros.
Además, fue a la zona de vestuarios donde ya tiene su locker con una pantalla con su número y foto.
El plantel de Al Hilal se sometió a pruebas médicas este martes por la mañana, informó el club, las que iban a continuar este miércoles.
"El entrenamiento vespertino se centró en los aspectos físicos y técnicos. Los jugadores comenzaron con ejercicios de fortalecimiento en el gimnasio, seguidos de ejercicios de acondicionamiento físico en el campo. El cuerpo técnico, dirigido por el italiano Simone Inzaghi, también dirigió diversos ejercicios técnicos y tácticos, concluyendo con un partido en una parte del campo, que incluyó ejercicios de construcción y finalización", agregaron.