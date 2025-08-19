El implacable gol de cabeza de Nahuel Herrera con el que Peñarol le empató a Racing en Avellaneda por Copa Libertadores: mirá los goles del primer tiempo

Nahuel Herrera marcó este martes su primer gol de Copa Libertadores con la camiseta de Peñarol y rescató al equipo de un pésimo arranque defensivo contra Racing de Avellaneda, en duelo revancha de octavos de final de Copa Libertadores.
A los 14' de juego, Herrera fue a buscar al área de Racing el segundo córner a favor de Peñarol y tras gran ejecución de Jesús Trindade ganó de arriba para batir al golero chileno Gabriel Arias.
Es el segundo gol de Herrera, de 20 años, en Peñarol. El primero se lo había hecho a Juventud, en el Estadio Artigas de Las Piedras, el 27 de marzo, en partido que Peñarol ganó 2-0.
Aquel tanto llegó tras centro de Camilo Mayada y asistencia de cabeza de Léo Coelho. Fue un tanto anotado con pierna derecha.
Racing se había adelantado a los 6' de juego con un gol que también fue de pelota quieta.
Centro de la izquierda del ex Peñarol Gabriel Rojas, cabezazo de Marcos Rojo ganándole a Maximiliano Olivera y Javier Méndez, floja respuesta de Emanuel Gularte al querer rechazar y gol de Adrián "Maravilla" Martínez, de rebote.
