Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

El implacable gol de cabeza de Nahuel Herrera con el que Peñarol le empató a Racing en Avellaneda por Copa Libertadores: mirá los goles del primer tiempo

Mirá los goles del primer tiempo de Racing contra Peñarol en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores

19 de agosto 2025 - 22:33hs
Nahuel Herrera

Nahuel Herrera

Foto: Luis Robayo / AFP

Nahuel Herrera marcó este martes su primer gol de Copa Libertadores con la camiseta de Peñarol y rescató al equipo de un pésimo arranque defensivo contra Racing de Avellaneda, en duelo revancha de octavos de final de Copa Libertadores.

A los 14' de juego, Herrera fue a buscar al área de Racing el segundo córner a favor de Peñarol y tras gran ejecución de Jesús Trindade ganó de arriba para batir al golero chileno Gabriel Arias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957967638895665312&partner=&hide_thread=false

Es el segundo gol de Herrera, de 20 años, en Peñarol. El primero se lo había hecho a Juventud, en el Estadio Artigas de Las Piedras, el 27 de marzo, en partido que Peñarol ganó 2-0.

Aquel tanto llegó tras centro de Camilo Mayada y asistencia de cabeza de Léo Coelho. Fue un tanto anotado con pierna derecha.

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

Emanuel Gularte y Adrián Balboa
COPA LIBERTADORES

Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: empieza a conceder espacios la Academia pero el aurinegro no las logra capitalizar

Racing se había adelantado a los 6' de juego con un gol que también fue de pelota quieta.

Centro de la izquierda del ex Peñarol Gabriel Rojas, cabezazo de Marcos Rojo ganándole a Maximiliano Olivera y Javier Méndez, floja respuesta de Emanuel Gularte al querer rechazar y gol de Adrián "Maravilla" Martínez, de rebote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957965741971460496&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Copa Libertadores Racing de Avellaneda Nahuel Herrera

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Emanuel Gularte y Adrián Balboa
COPA LIBERTADORES

Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: empieza a conceder espacios la Academia pero el aurinegro no las logra capitalizar

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos