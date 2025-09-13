Dólar
/ Nacional / AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

La audiencia por el asesinato de El Negro Kevin: pasar con la moto por la vereda del vecino, un ambiente delictual y testigos que el homicida conoce

Se decretó prisión preventiva hasta marzo para el homicida del joven que hacía música urbana y se había hecho conocido en las redes; la fiscal relató los hechos y los riesgos que existen para los vecinos de La Teja

13 de septiembre 2025 - 5:00hs
“Hace un tiempo habían discutido porque Kevin pasaba con la moto por la vereda de Nicolás y ayer Nicolás, cuando salía con la mujer pasó por la vereda de mi casa. Kevin le dijo que no pasara más. Ahí comenzaron a discutir más fuerte, Nicolás fue para el pasillo y salió enseguida con un arma en la mano y le disparó”, declaró uno de los testigos que presenció el crimen de Kevin Almada, de 22 años, conocido como el Negro Kevin.

Otra testigo relató que el homicida ingresó a la casa del vecino de La Teja y apenas salió "sin mediar palabra empezó a disparar". Según relató la fiscal Andrea Naupp en la audiencia de imputación, a cuyo audio accedió El Observador, dijo que todas las balas impactaron en Almada.

La abuela del joven que hacía música urbana y se había hecho conocido en las redes sociales, también presenció el crimen y relató como la discusión que empezó a eso de las 16.30 del miércoles fue subiendo de tono y se invitaron a pelear. Afirmó que ella intentó separarlos pero Nicolás se fue a la casa del vecino y regresó con el arma.

Una cuarta testigo afirmó que en medio de la discusión la esposa del homicida le dijo a Almada que "no se acercara porque le iba a quemar la cara con agua caliente". Contó que otra vecina lo llamó. Él entró y enseguida salió con un revólver y empezó a disparar.

Los testigos llamaron al 911 pero Kevin murió en la calle.

El autor del crimen, de 26 años y sin antecedentes, salió corriendo del lugar pero más tarde se entregó en la policía.

Naupp afirmó, en base a la pericia forense, que tres balas impactaron en el cuerpo de Almada aunque el autor efectuó muchos disparos más, de acuerdo a lo relatado por los testigos. Como entre los testigos había menores, familiares de la víctima, la fiscal pidió imputarle homicidio agravado especialmente y el juez de penal 41° Huberto Álvarez hizo lugar a la solicitud.

La fiscal pidió prisión preventiva como medida cautelar dado que si bien luego se entregó, en primera instancia el autor de los disparos huyó del lugar por lo que consideró que existe riesgo de fuga.

Naupp le planteó también al juez Álvarez que, entre las pruebas que falta recabar, resta que declaren varios testigos y dada la violencia con la que cometió el crimen y que se trata de vecinos, entiende que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación.

"Todos los testigos son de la zona y son vecinos. El hecho ocurrió a metros de la vivienda de uno y del otro. Con su conducta y por la violencia desplegada puede incidir en eventuales declaraciones de posibles testigos para incentivarlos a que declaren de una forma diferente a lo que ocurrió", advirtió Naupp.

El juez hizo lugar a la medida de prisión preventiva y se fijó que el imputado cumpla prisión preventiva hasta el 11 de marzo.

Por su parte, la defensora Leticia Latorres, planteó que no se oponía a la medida cautelar de prisión preventiva pero le pidió al juez que dejara constancia de que pedían protección judicial para el imputado dado que "teme por su vida".

"La persona que falleció pertenecía al ámbito delictual, ha habido amenazas de muerte. Tuvo problemas en su casa anoche, le coparon la casa, se la vaciaron, hubo amenazas de incendio contra su propia familia", planteó ante lo que el juez anotó para el INR que se le diera protección "atento a que correría riesgo su integridad física".

