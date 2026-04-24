"Mucho para aprender y replicar": Andrés Ojeda se reunió con Patricia Bullrich y destacó su "experiencia de éxito" en seguridad

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , se reunió con la dirigente argentina Patricia Bullrich y destacó su “ experiencia de éxito en la gestión de la seguridad ”, en medio de las declaraciones de la exministra sobre la situación en Uruguay.

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“Cerramos el día conversando con @PatoBullrich charlando de política y conociendo de primera mano los detalles de su experiencia de éxito en la gestión de la seguridad, baja de los homicidios y desarticulación de bandas de crimen organizado , mucho para aprender y replicar. Gracias por tu tiempo!”, escribió Ojeda en su cuenta de X.

Cerramos el día conversando con @PatoBullrich charlando de política y conociendo de primera mano los detalles de su experiencia de éxito en la gestión de la seguridad, baja de los homicidios y desarticulación de bandas de crimen organizado, mucho para aprender y replicar.… pic.twitter.com/CCgr0efQdA

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El encuentro se dio durante la visita de Bullrich a Uruguay, donde participó de una actividad en el World Trade Center y brindó entrevistas a distintos medios.

En ese contexto, la exministra de Seguridad argentina afirmó que Uruguay “tiene que bajar su tasa de homicidios”, a la que calificó como “muy elevada” para las características del país.

Bullrich sostuvo además que el combate al crimen organizado requiere “ser muy estricto” con las bandas delictivas y planteó que los homicidios suelen concentrarse en zonas específicas, lo que permitiría aplicar estrategias focalizadas.

También se refirió a la regulación del cannabis en Uruguay y cuestionó su efectividad frente al mercado ilegal.

La dirigente argentina reivindicó su gestión en seguridad en Buenos Aires y su política de combate al narcotráfico, al señalar que el Estado debe imponerse frente al crimen organizado.