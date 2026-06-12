Paros escalonados y paro general la semana que viene en liceos de Montevideo: todo lo que tenés que saber

También solicita más recursos para infraestructura, creación de cargos docentes y fortalecimiento de equipos socioeducativos.

Entre sus principales demandas figura destinar el equivalente al 6% del PIB para educación más un 1% adicional para investigación y desarrollo.

El sindicato reclama una mayor asignación de recursos para la educación pública en el marco de la discusión presupuestal.

Las medidas culminarán con un paro general de 24 horas el 18 de junio en todos los liceos públicos montevideanos.

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La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo comunicó la realización de una serie de medidas sindicales que afectarán el funcionamiento de los liceos públicos de la capital durante la próxima semana.

El plan incluye tres jornadas de paros zonales y finalizará con una paralización general de 24 horas en todos los centros de enseñanza secundaria pública de Montevideo.

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La decisión fue difundida este jueves y se inscribe en la campaña que el sindicato viene desarrollando para reclamar una mayor inversión estatal en educación pública.

¿Cómo será el cronograma de paros?

Las medidas comenzarán el lunes 15 de junio con un paro en los liceos ubicados en la zona oeste de Montevideo y el Prado.

Al día siguiente, martes 16, la paralización alcanzará a los centros educativos de la zona este y noreste de la capital.

Posteriormente, el miércoles 17, el paro se trasladará a los liceos de la zona Centro y norte de Montevideo.

Finalmente, el jueves 18 de junio, Ades convocó a un paro general de 24 horas que abarcará a todos los liceos públicos montevideanos.

¿Qué ocurrirá después de las medidas sindicales?

Tras la jornada de paro general, el viernes 19 de junio será feriado laborable por la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Artigas.

Esto implica que la semana quedará marcada por varias interrupciones consecutivas de la actividad educativa en distintos puntos de la capital.

¿Por qué se realizan los paros?

Según explicó Ades Montevideo, las medidas forman parte de la discusión presupuestal y buscan presionar para que el sistema educativo reciba una mayor asignación de recursos.

El sindicato sostiene que la educación pública necesita un incremento significativo de financiamiento para atender diversas necesidades que, a su juicio, afectan el funcionamiento de los centros educativos y las condiciones de enseñanza.

¿Cuáles son los principales reclamos del sindicato?

Entre las reivindicaciones centrales figura la histórica consigna impulsada por los sindicatos de la educación de destinar el equivalente al "6+1% del PIB para la educación".

Además, Ades reclama mayores inversiones en infraestructura educativa, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de los centros de estudio.

El sindicato también solicita la creación de nuevos cargos docentes y el fortalecimiento de los equipos socioeducativos que trabajan en los liceos.

¿Qué objetivos persiguen estos planteos?

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, el incremento presupuestal permitiría avanzar hacia una educación que consideran más inclusiva y accesible para los estudiantes.

En ese sentido, Ades sostiene que una mayor disponibilidad de recursos es necesaria para responder a los desafíos educativos actuales y para fortalecer el acompañamiento de los alumnos dentro del sistema.

Cómo sigue

Las medidas sindicales comenzarán la próxima semana y se desarrollarán de forma escalonada según las distintas zonas de Montevideo, antes de desembocar en un paro general de 24 horas el 18 de junio. En paralelo, el debate presupuestal continuará siendo el eje de la movilización de los docentes, que buscan instalar sus reclamos en la discusión sobre la asignación de recursos para la educación pública. El alcance de las reivindicaciones y la respuesta de las autoridades serán factores clave para determinar si las medidas se mantienen o derivan en nuevas acciones sindicales en las próximas semanas.