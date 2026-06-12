VIDEO | Preocupación en Argentina: el gesto de dolor del Dibu Martínez encendió las alarmas antes del Mundial 2026

A días del debut de Argentina en el Mundial 2026 , una imagen registrada durante el último entrenamiento de la Selección encendió las alarmas. Emiliano "Dibu" Martínez , una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni , protagonizó un gesto de dolor mientras realizaba ejercicios específicos para arqueros y volvió a instalar las dudas sobre su estado físico.

El episodio ocurrió el jueves durante una práctica en el complejo deportivo de Sporting Kansas City, donde la Albiceleste continúa su preparación para el estreno mundialista. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación debido a que el arquero aún se recupera de una lesión sufrida semanas atrás.

El arquero del Aston Villa sufrió una pequeña fractura en el d edo anular de la mano derecha durante la previa de la final de la Europa League . Desde entonces, el cuerpo médico de la Selección argentina siguió un plan de recuperación específico con el objetivo de que llegara en condiciones al inicio de la Copa del Mundo .

En la práctica del jueves se produjo una noticia alentadora: Martínez volvió a entrenarse utilizando ambos guantes por primera vez desde su llegada a Estados Unidos . Sin embargo, durante una de las acciones capturadas por las cámaras de ESPN se lo observó lanzarse para detener una pelota y quedar tendido en el suelo tomándose la mano afectada, acompañado por evidentes gestos de molestia.

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Embed ¿QUE PASÓ ACÁ? ¿LE DOLIÓ LA MANO AL DIBU EN PLENO ENTRENAMIENTO DE LA SCALONETA?



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Pese a la preocupación inicial, el arquero continuó trabajando con normalidad después de unos instantes. Desde el entorno de la Scaloneta consideran que las molestias son parte lógica del proceso de readaptación tras varios días sin exigencias de alta intensidad.

¿Cómo sigue la recuperación del Dibu Martínez?

La situación del Dibu es seguida con especial atención por el cuerpo técnico argentino. El marplatense es una de las figuras más importantes del ciclo de Scaloni y fue decisivo en la conquista del Mundial de Qatar 2022, además de las dos Copas América obtenidas por la Selección argentina.

Aunque las señales médicas son positivas y el arquero avanza según los plazos previstos, el episodio ocurrido durante el entrenamiento dejó abierta la incógnita sobre si llegará al ciento por ciento de sus condiciones físicas al debut frente a Argelia.

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La buena noticia para Argentina es que Martínez sigue participando de los trabajos de campo y no se registró ningún retroceso en su recuperación.