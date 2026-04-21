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IM analiza regular los monopatines eléctricos en Montevideo: evalúan posible patente y medidas de seguridad

El intendente Mario Bergara confirmó que la comuna comenzó a estudiar una normativa para los monopatines ante el crecimiento de su uso en la ciudad

21 de abril de 2026 11:45 hs
El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma sostenida

El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma sostenida

AFP

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a analizar una posible regulación para los monopatines eléctricos que circulan en la capital, en un contexto de aumento sostenido de este tipo de movilidad.

El intendente Mario Bergara fue consultado sobre el tema y aseguró que hay que "regularlos”, en referencia a la necesidad de establecer un marco normativo para estos vehículos.

Según explicó, la comuna inició conversaciones internas para avanzar en el tema. “Es algo que estamos comenzando a dialogar con el director de Movilidad”, señaló, y agregó que se trata de un fenómeno que combina movilidad activa con riesgos que aún no están suficientemente contemplados.

En ese sentido, Bergara advirtió que los monopatines “tienen que tener más resguardos de los que tiene hoy”, tanto para quienes los utilizan como para el resto del tránsito. “Logran alcanzar velocidades importantes, para el resto del tránsito y los transeúntes”, indicó.

Posible patente y foco en seguridad

Consultado sobre la posibilidad de implementar una patente, el intendente afirmó que “es una posibilidad”, al comparar la situación con otros vehículos como las motos.

Sin embargo, aclaró que esa medida por sí sola no resolvería los problemas de fondo: “Solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad”. En ese marco, sostuvo que la Intendencia continuará trabajando en definiciones más completas: “Vamos a afinar este tema y cuando tengamos definiciones al respecto las comunicaremos”.

Cambios en ciclovías y transporte

Bergara también se refirió a los cambios previstos en la red de ciclovías en el marco de la reforma del transporte metropolitano.

Indicó que en arterias principales “la ciclovía está prevista de punta a punta”, mientras que en otros corredores con menor espacio se optará por alternativas. “No es posible tener los carriles para los ómnibus biarticulados más los autos particulares, y además una ciclovía”, explicó sobre el caso de 8 de Octubre.

En esos casos, adelantó que se diseñarán trazados en calles paralelas: “Se van a diseñar y segregar del resto del transporte en calles paralelas”.

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