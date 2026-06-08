Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 9 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé una jornada marcada por la abundante nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas y la posibilidad de precipitaciones en varias zonas del país durante este martes 9 de junio.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre los 9 °C y los 15 °C . La mañana se presentará cubierta, con probables precipitaciones escasas , además de neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con probables lluvias y persistencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste y luego rotarán al noreste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h .

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Cómo estará el tiempo en el este

En el este del país, donde se esperan temperaturas entre 9 °C y 16 °C, la jornada estará acompañada por precipitaciones durante la mañana y lluvias escasas en la segunda mitad del día.

También se prevén nieblas y neblinas durante toda la jornada, con vientos del sureste que luego rotarán al noreste.

Pronóstico para el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

El cielo permanecerá nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas durante la mañana y mayores chances de lluvias hacia la tarde y la noche. Además, se esperan nieblas y neblinas durante gran parte de la jornada.

Temperaturas más altas en el norte

En el norte, la temperatura alcanzará los 18 °C, la máxima más alta prevista para este martes.

Allí no se anuncian precipitaciones significativas, aunque sí una jornada con cielo nuboso y cubierto, acompañada de nieblas y neblinas tanto en la mañana como durante la noche. Los vientos predominarán del sector sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.