"Una cosa es la fuerza política, otra cosa el gobierno": Lubetkin se refirió a postura del FA de "evaluar" cierre de oficina de ANII en Jerusalén

El canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió a la decisión del gobierno pasado de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) en Jerusalén y aclaró que "mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, son bienvenidos" .

Sobre esto, Lubetkin destacó que el comunicado del FA no representa un "pedido" , sino una solicitud de "monitoreo" .

Pese a esto señaló: "Una cosa es la fuerza política, otra cosa el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno. Naturalmente, tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política a partir de nuestra responsabilidad de gobierno".

"Para nosotros todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo es bienvenido. Y si es en una zona particularmente sensible y conflictiva y eso genera una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, naturalmente actuaremos en consecuencia. Mientras no lo sea y no se demuestre que estamos violando nada del sistema internacional, seguiremos actuando en función del desarrollo de innovación y desarrollo de tecnología", añadió.

En cuanto al anuncio de Estados Unidos sobre un aumento en las cifras arancelarias, Lubetkin dijo que la medida "necesitan un análisis" profundo.

"Lo hablamos con el ministro (Gabriel) Oddone y la primera reacción que tuvimos es convocar inmediatamente a nivel técnico al CIACEX", explicó.

"Tenemos la información concreta. Ahora se trata de ver cómo se defiende a este país, de todas las formas, cuánto afecta a la economía, cuánto no afecta a la economía, cuánto es una oportunidad, cuánto es un problema, pero es parte de la reflexión", continuó.

Según contó, los técnicos del CIACEX serán convocados la próxima semana para "empezar a tener conclusiones y análisis" tras el anuncio de Trump.

Finalmente, se refirió al pedido del fiscal Alejandro Machado para conocer detalles sobre el documento que presuntamente eliminó el exasesor presidencial Roberto Lafluf y dijo que toda información que pida el fiscal ellos se la darán. En esto hacía referencia a la entregada del pasaporte uruguayo al narco Sebastián Marset. La acusación contra Lafluf surge de la ex vicecanciller Carolina Ache, quien aseguró que el jerarca rompió un acta en una reunión en Torre Ejecutiva.

"Este es un ministerio cristalino, donde no va a dejar ningún aspecto pendiente. Si llegó el pedido del fiscal, nosotros le daremos toda la respuesta que el fiscal esté necesitando", aseveró.

Quien también se manifestó en rueda de prensa tras la reunión fue el senador Daniel Caggiani, presidente de la comisión, quien explicó que además de tratar la salida del presidente a Panamá y a la cumbre del CELAC, se realizó un "recuento pormenorizado de las principales actividades que se hicieron en estos meses".

En particular se trató la situación de Uruguay con respecto a las misiones de paz. En cuanto al Congo, "se solicitó a Naciones Unidas, por parte de los actores de la cancillería, que se realicen investigaciones sobre el asesinato de fuerzas uruguayas en el país", reveló.

"Queremos conocer la verdad", afirmó el senador frentista, que mencionó que es algo que "no se había solicitado nunca por parte de Uruguay".

Otro de los temas que se trataron fue la "situación internacional" tras los últimos anuncios de Estados Unidos con un "aumento exponencial" de algunos aranceles.

"Creo que se abre una oportunidad interesante de poder considerar y aprobar lo antes posible el acuerdo de Unión Europea-Mercosur", aseveró.