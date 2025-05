Sebastián Da Silva dijo que promesa de retorno de nuevo campo de Colonización "es más exagerada" que la de Conexión Ganadera: "Es un chamuyo"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva dijo que la promesa de retorno de US$ 10 millones del campo María Dolores , anunciada por el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC) Eduardo Viera , "es más exagerada" que la que prometía con sus contratos Conexión Ganadera.

Las pasturas dejarían como retorno unos US$ 10 millones por año, detalló Viera. "Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche". Luego indicó que en la lechería "cada hora se multiplica por seis", por lo que el estudio del INC indica que la actividad económica en torno a este campo implicaría "entre US$ 50 Y US$ 60 millones".