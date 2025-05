Colonización defendió compra de estancia María Dolores en Florida: "Ningún chaparrón nos va a detener"

El anuncio generó críticas de la oposición , que cuestionaron el costo total de la compra (US$ 7.500 la hectárea), sí como la conveniencia de esa estancia en particular.

El presidente Viera, colono y productor lechero, primero hizo una defensa del instituto como herramienta: "Debería ser un orgullo para los uruguayos".

Dijo que la compra se había decidido "guiados" por la "demanda de los productores y de las instituciones".

El campo fue ofrecido a Colonización el 11 de abril –detalló–, en línea con lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Colonización. Allí se indica que todo propietario antes de enajenar un campo de extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100 está obligado a ofrecerlo en primer término al INC. La ley establece que el organismo tendrá preferencia para la compra, por igual valor y plazo de pago.

Una vez llegada la oferta, Viera aseguró que el instituto entendió que era una "oportunidad inmejorable" ya que se trataba de un campo ubicado en una "zona clave en plena cuenca lechera".

"A 8 kilómetros de San Ramón y a 18 kilómetros de la ciudad de Florida. Con industrias al lado, todas las condiciones del suelo. Las gremiales de productores llamándonos desde el primer día, desde antes que ingresara, sugiriéndonos de esta compra, de lo necesario que era para la zona, para el sector", describió.

También hizo referencia a la falta de "materia prima", un reclamo de las empresas lácteas. "Nos pareció que era más que suficiente argumento para tomar la decisión de hacer uso de la compra".

Según el presidente del instituto, técnicos de Colonización fueron a ver el campo e hicieron "todo un estudio".

El objetivo es instalar 16 nuevos tambos en las hectáreas que corresponden a la estancia adquirida. "Además, se estarían dedicando 2.000 hectáreas para realizar pasturas", lo que ayudaría a unos 100 productores que están en la zona.

Las pasturas dejarían como retorno unos US$ 10 millones por año, detalló Viera. "Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche". Luego indicó que en la lechería "cada hora se multiplica por seis", por lo que el estudio del INC indica que la actividad económica en torno a este campo implicaría "entre US$ 50 Y US$ 60 millones".

"Generando además más de 150 puestos de trabajo directos y un dinamismo en la zona que nos están haciendo llegar los productores, instituciones de productores", quienes, según Viera, además están "felicitando" y "apoyando" al INC.

"Somos conscientes de que estamos manejando dineros de la población y está bueno que se invierta en la tierra (...) Esta inversión está generando un retorno a la sociedad. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, ningún chaparrón nos va a detener. Estamos totalmente convencidos y tenemos el respaldo de los productores", defendió.

Sobre el campo de olivos que hay dentro de las más de cuatro mil hectáreas y el casco de la casona, Viera afirmó que la intención es deslindar esas partes del terreno y venderlos, para luego volcar lo obtenido en las reformas que se deban hacer.

Las cuentas de Colonización

Viera se refirió a la gestión de Colonización durante la administración de Luis Lacalle Pou y aseguró que al instituto se le "quitaron absolutamente todos los recursos".

Señaló que hay US$ 108 millones que corresponden al organismo que no fueron transferidos por el gobierno pasado y dijo que es en base a esos fondos que se realizó la compra de la estancia en Florida.

Y dijo que no quedó ninguna cuenta bancaria habilitada del organismo.

¿Cómo se ejecutará la compra entonces? "Se gestionó con el Ministerio de Economía, a raíz de las cifras que mencioné de los más de US$ 100 millones que se deben", explicó Viera y aseguró que las conversaciones fueron "al más alto nivel".