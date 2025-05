Gabriel Oddone no descartó "cambios" en impuestos aunque dijo que la intención es "no aumentar la presión fiscal"

El ministro de Economía , Gabriel Oddone , se refirió a la posibilidad de aumentar impuestos y aseguró que la intención del Poder Ejecutivo es "no aumentar la presión fiscal" en el período de gobierno de Yamandú Orsi. Sin embargo, no descartó recurrir a "cambios tributarios" .

AHORA: ODDONE RESPONDIÓ SOBRE POSIBILIDAD DE AUMENTAR IMPUESTOS El ministro de Economía dijo que la "situación fiscal es restrictiva". "Se mantiene el no aumentar la presión fiscal, lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios", apuntó Oddone. pic.twitter.com/tq20UmRhJz

Y ante la consulta específica de si se mantenía la idea de no aumentar impuestos, Oddone respondió: "Forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales. Diría que lo que se mantiene, por lo menos en el Ministerio de Economía, es no aumentar la presión fiscal. Lo que no quiere decir que no es posible recurrir a cambios tributarios. Pero con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos del producto al final del quinquenio".