"Capricho tupamaro": Da Silva denuncia compra "no planificada" del campo María Dolores por Colonización

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva , se manifestó en contra de la reciente compra del campo María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), calificando la operación como “ un error ” y denunciando que la tierra no terminará en manos de colonos sino “en las poderosas gremiales lecheras de Florida”.

Da Silva expresó estar “en una cruzada para que el gobierno no cometa el error de comprar el campo de María Dolores”. Sobre el precio pagado, señaló que fue “exagerado” y “no lo vale”, calificando la operación de “no planificada y sorpresiva”.