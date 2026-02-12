Dólar
/ Nacional / FENÓMENO

"Me hice therian": la irónica respuesta de Da Silva para contestar a usuario "obsesionado" en redes sociales

El martes pasado los therian realizaron su primer encuentro en Montevideo, con una convocatoria que tuvo amplia repercusión digital

12 de febrero 2026 - 11:17hs
dasilvatherian

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, sorprendió en redes sociales tras una serie de publicaciones en su cuenta de X en las que se refirió a una de las subculturas juveniles que más repercusión generó en las últimas horas: los therians.

Los mensajes no estuvieron relacionados con la actividad parlamentaria, sino con un intercambio que derivó en una respuesta irónica del legislador, fiel a su estilo confrontativo en redes.

La situación comenzó cuando el usuario Andrés Bentancor lo calificó de “manitas de Bebé lumpenoligarca”. Da Silva respondió: “Mira, me hice Therian así cambias un poco la obsesión...”, y acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece usando una máscara artesanal de un animal salvaje, uno de los elementos característicos de esa comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2021356115599196427&partner=&hide_thread=false

Más tarde, el senador compartió un video de un joven que se identifica como therian, caracterizado como mono, registro correspondiente al encuentro realizado el martes en Plaza Independencia. Junto al video escribió: “qué crá es este pibe”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2021655840869273817?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021655840869273817%7Ctwgr%5E66772aa5b99a408a101c653776476de8cb480e66%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Fpersonajes%2Fun-therian-en-el-parlamento-senador-publico-una-foto-caracterizado-como-el-fenomeno-viral-del-momento&partner=&hide_thread=false

Qué son los therians

Los therians son personas que afirman percibirse como animales o como híbridos entre humano y animal, y suelen caracterizarse como tales mediante máscaras, colas u otros accesorios. La comunidad ganó visibilidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde los contenidos vinculados a esta identidad se viralizan con rapidez.

El martes pasado realizaron su primer encuentro en Montevideo, con una convocatoria que tuvo amplia repercusión digital.

Temas:

therian Sebastián Da Silva Montevideo

