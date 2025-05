Jorge Piñeyrúa tomó una decisión sobre su futuro en El Espectador, y aclaró si Magnolio comprará los derechos del fútbol uruguayo

"Tengo cosas que resolver ", dijo Piñeyrúa mientras desde la producción se lo "invitaba" a retirarse. "¿Nos vemos la semana que viene, Jorge?", le preguntaron. " No, capaz la otra. O capaz que no. Nos vemos en los corredores" , dijo.

"Fueron horas complicadas", dijo el conductor, que señaló que su salida del programa "no fue un adiós, fue un hasta siempre". Comentó que "no tenía nada que resolver, me fui a caminar porque el día estaba divino, con mi mujer. La mentira fue trepando y ahora tengo que aclarar", explicó.

"Me voy a tomar unos días y a la vuelta voy a seguir vinculado al programa, tal vez con menos presencia de la habitual, que ya era poca", comentó Piñeyrúa.

El gerente de programación de Magnolio también respondió a un rumor sobre la posibilidad de que el Grupo Magnolio busque adquirir los derechos de transmisión del fútbol uruguayo una vez que se venza el actual contrato de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la empresa Tenfield. "No hay ninguna intención, ni hubo, ni habrá, de comprar los derechos del fútbol, por el simple detalle de que valen US$ 50 millones".