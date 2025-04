Todo lo que tenés que saber sobre la renovación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo

REUNIÓN INFORMATIVA La AUF presentó los números al Congreso con el valor del fútbol uruguayo y con un nuevo contrato planea embolsar US$ 65 millones por año

¿Cuál es el precio de la renovación para la AUF?

Según el informe de Ernst & Young presentado por la AUF el lunes 21 de abril en un evento privado para los miembros del Congreso de la AUF y dirigentes invitados, el fútbol uruguayo tendría que alcanzar en su próxima negociación un piso de US$ 65 millones de facturación anuales de acuerdo a sus condiciones actuales. Deducidos los costos de operación, se estiman ingresos netos en US$ 47 millones.

De acuerdo a la evolución del contrato, se puede llegar a un máximo de US$ 85 millones, con perspectivas de distribución de US$ 65 millones. Tenfield actualmente otorga US$ 17 millones al año a la AUF.

"Hablan de cambiar el paradigma en función de los cambios tecnológicos y el vértigo que estos tienen. Hoy si uno pone un precio de una manera tradicional, en dos o tres años se da cuenta de que está perdiendo, y mucho. Entonces se apunta a buscar contratos más cortos y mayor cantidad, con involucramiento con el actor y dueño de los derechos, y buscando que a través de agencias y departamentos comerciales, con acuerdos puntuales, que incluyan, por ejemplo, esponsoreo, se pueda potenciar cada uno de estos derechos", explicó el dirigente de Nacional Javier Gomensoro, tras la presentación.

¿Quiénes quieren a Tenfield y quiénes buscan un cambio?

Ignacio Alonso Ignacio Alonso, presidente de la AUF Foto: Leonardo Carreño

La cúpula de la AUF es afín a buscar un cambio en los derechos televisivos. Desde la asociación entienden que el fútbol uruguayo debe generar más réditos por sus transmisiones, basados ahora en un informe de la consultora Ernst & Young.

Son apoyados por las SAD, que hace algunos años son mayoría en el consejo del fútbol profesional, y además cuentan con dos integrantes de siete en el Comité Ejecutivo de la AUF. También cuentan con el apoyo de la Asociación de Futbolistas del Uruguay, órgano que elige a los representantes de los jugadores ante el Consejo de la AUF –y que es encabezado por el exfutbolista Diego Lugano –.

En tanto, Tenfield es apoyado por algunos clubes tradicionales (sin Nacional), la mayoría de ellos englobados en la Unión de Clubes que busca la aprobación de la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro), una entidad que busca promover una nueva liga uruguaya dirigida exclusivamente por los clubes, que está registrada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pero no cuenta con el apoyo de AUF ni FIFA.

¿Hay una tercera vía?

Sí. Es encabezada por el presidente de la SAD de Juventud, Marcelo Fígoli, y busca un consenso entre los 30 clubes del fútbol profesional para acelerar la renovación de los derechos sin llegar a la licitación.

A principios de abril, Fígoli junto a representantes de Albion y Montevideo City Torque se reunieron en un reconocido bar de Carrasco con los presidentes y vicepresidentes de Peñarol, Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat, y Nacional, Ricardo Vairo y Flavio Perchmann.

El representante de Juventud sabía que esta vía era imposible sin el apoyo de los grandes, quienes le dieron su apoyo para seguir dialogando. De todas formas Vairo aclaró que existe un mandato de asamblea de Nacional que establece que se debe llegar a la licitación para resolver el tema de los derechos de TV.

En la reunión plantearon que la prioridad es que todos los clubes profesionales reciban mayores ingresos con la renovación. En segundo lugar buscan alcanzar un acuerdo con la propuesta de Tenfield, que es la que tiene la cláusula de igualación. Todo eso derivará en que Alonso, como representante de la AUF, podrá conseguir la mejor salida para el fútbol uruguayo, que es lo que está impulsando.

¿Qué sigue?

_cds7215.webp Sede de la AUF Camilo Dos Santos

La AUF podrá abrir la licitación para la renovación de los derechos de TV del fútbol uruguayo el próximo 5 de julio, a 180 días del final del contrato con Tenfield.

Hasta esa fecha, AUF y Tenfield ya abrieron negociaciones para buscar una posible renovación de contrato previo a esa fecha.

En tanto, la tercera vía encabezada por Juventud continúa en conversaciones con distintos clubes, además de con Alonso y Casal, para buscar acelerar la renovación en un acuerdo que contente a todas las partes.