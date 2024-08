Diego Lugano y los derechos de TV: "Ha sido una guerra en los últimos 10 años" y "la presión va a aumentar"

Para el exjugador la tensión entre presidentes de clubes no es de ahora y “ha sido una guerra en los últimos 10 años”, según dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

Ahora los futbolistas quieren que eso se dé con los derechos del fútbol local, para que los clubes tengan “los mejores ingresos posibles”. “Para eso era indispensable que se llegara a una instancia e negociación en igualdad de condiciones y no como se hacía en los últimos 20 años, renovando contratos 4, 5, 6, 7 años antes, en la mayoría de los casos por conflicto de interés, por deudas, por dependencia (de clubes con la empresa), cosa que es estrictamente prohibida por FIFA”, recordó. “Por eso la FIFA tuvo quine intervenir en Uruguay, porque se estaba actuando por fuera de las normas FIFA”.

“Y después, porque perjudica al fútbol, a sus hinchas, a los jugadores que no tienen estructura para trabajar y desarrollarse, ni mejores sueldos”, comentó.

Para Lugano es “lógico” que al llegar a esta instancia, a un año para la finalización del contrato, haya “una guerra de guerrillas”.

“Me pone muy contento lo que decís que ya hay aumento de ofertas, que se está llegando a los valores”, señaló. “En 2003, desde la selección mandamos a hacer una consultoría internacional para que nos dijera cuánto valdría el activo selección y el activo fútbol local, y ya en aquel entonces nos daba que era tres veces más de lo que es hoy, así que imagínate cuánto dinero perdieron los clubes y el fútbol en esta década o estos 15 años, justamente por la falta de tener las mano libres lo dirigente que no pueden negociar de otra manera pro tener conflicto de intereses”, agregó.

El excapitán celeste destacó que por ese motivo los jugadores tomaron “otra actitud”, diferente a la de clubes. “Porque no teníamos deudas ni favores”.

“Me pone muy contento que todo lo que nos planteamos y estudiamos, que invertimos tiempo y hasta dinero para llegar a diversas situaciones en la AUF, todo lo que pensamos, se multiplicó por más, era mucho mejor lo que pensábamos el tema de los activos y el valor. Y con lo que estás planteando vos, creo que no le erramos nada en lo que refiere a los valores del fútbol uruguayo”, agregó.

“La empresa que tiene el poder no lo quiere perder”

Lugano destacó que “la lucha ha sido dura los 10 años” y no es un tema de ahora. “Obviamente la empresa que tiene el poder y el dominio del fútbol es obvio que no lo quiere perder”, señaló. “Hay muchos presidentes de clubes, que por relación de décadas, son muy leales y van a hacer lo posible e imposible. Eso lo tiene claro (el presidente de AUF Ignacio) Alonso como todo el mundo. Es una lucha de intereses en la que entendemos que la AUF tiene que tener independencia y capacidad de negociar sin conflictos de intereses”.

También valoró que la AUF en los últimos 5 años ha conseguido “solvencia y dependencia económica”. “En mi época, cuando fuimos campeones del América, estábamos 12 en el mundo en el Ranking FIFA, y había ingresos por todos lados, la AUF no recibía nada y dependía que fuéramos a un Mundial para pagar los sueldos de los funcionarios”, agregó.

Con respecto a la licitación para la nueva camiseta de la selección uruguaya, dijo que los ingresos que reciba la AUF “los dirá el mercado”.

“Lo principal es que el hecho de que pueda haber cuatro empresas licitando por la marca es algo que nunca pasó en el fútbol uruguayo porque era prohibido por temas contractuales y eso lo liberamos los jugadores. Es lo que queríamos”, señaló

Ante la mención de que hay clubes que quieren renovar ya con Tenfield, antes de que termine el contrato, señaló que “eso ha sido algo constante”. En ese sentido, recordó que algo así ocurrió cuando Wilmar Valdez estaba al frente de la AUF y había clubes que querían renovar el contrato varios años antes de que termine. En ese momento los futbolistas se unieron e intercedieron para que no fuera así.

Si esa situación se reiterara, los jugadores podrían tener la misa reacción,. “Es el mismo movimiento, no cambia nada”, dijo Lugano. “Alonso tiene a todos los jugadores a favor. Hoy el jugador de fútbol está más informado que hace 10 años”.

“La presión va a aumentar”

Lugano consideró “normal” que algunos clubes desistieran a ir a un asado con el presidente de la AUF para buscar un acercamiento y que prefieren que el tema pase directamente a su tratamiento en asamblea.

“Ha sido realmente una guerra en los últimos 10 años. Es algo normal”, dijo. “Y a medida que se aproxima el fin del contrato, me imagino que la presión será mayor para no perder ese beneficio y no permitir que la AUF entre en una negociación global como pasó con la camiseta, con los sponsors, con la selección, con AUF TV. En todo se ha multiplicado los valores porque se libera la competencia”.

Para el exfutbolista, “Uruguay es un país boutique ejemplo en todos los nichos económicos”. “Pero en el fútbol, en los últimos 30 años, hemos sido el peor ejemplo porque nunca ha habido libertad de competencia, nunca ha habido gente capacitada y libre para negociar de la mejor manera en lo que beneficia todo”.

“La presión va a aumentar porque hay muchos intereses y es obvio que sea así”, agregó Lugano, quien señaló que los hinchas “merecen saber” los ingresos que sus clubes dejaron de recibir “por mal negociado de presidentes” y “cuánto mejor podrían estar o menos deuda podría tener si hace 12 años hubiera pensado de manera más libre y capacitada”.